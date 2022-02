LEGA ABRUZZO: D’ERAMO CONTRO IL TG REGIONALE DELLA RAI, “CONTINUA AD OSCURARCI!”

L’AQUILA – “ll Tgr Rai Abruzzo da mesi e mesi oscura ogni iniziativa che riguarda la Lega Abruzzo ed i suoi eletti”.

La vibrante protesta, e del deputato e coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, in post al vetriolo sul suo profilo facebook.

“Conoscendo la serietà dell’Azienda non posso che dedurne che si tratti di una precisa volontà politica del direttore abruzzese. Si può gestire così il Tgr Abruzzo? Assolutamente No! Per questo non rimarremo in silenzio e attiveremo ogni iniziativa a tutela della libertà e della pluralità del servizio di informazione pubblica nella nostra regione”, scrive ancora D’Eramo.

