60 ANNI DEL TSA, BIONDI: “OGGI POSSIAMO PARLARE DI RINASCITA”

L’AQUILA – “Sono trascorsi 60 anni da una stagione memorabile di nascita. Oggi possiamo parlare di rinascita. Del resto, quei gloriosi natali, non potevamo non celebrarli con una conversione del percorso di rilancio dell’istituzione di cui abbiamo concorso alla fondazione e per cui, oggi, contribuiamo alla crescita”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, sui 60 anni del Tsa, il Teatro stabile d’Abruzzo.

“Dalla storia di Peppino Giampaola, Luciano Fabiani ed Errico Centofanti, all’attualità di Simone Cristicchi, Giorgio Pasotti, la presidenza di Pietrangelo Buttafuoco, presto alla guida della Biennale di Venezia: la testimonianza di quanto crediamo nella cultura come elemento costitutivo e identitario della nostra comunità. Dal 2017 abbiamo investito 25milioni di euro proprio su questo segmento e ritentiamo con la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2026, perché ci sembrano maturi i tempi per cristallizzare una missione, il futuro”.