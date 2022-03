8 MARZO, AL MUNDA INGRESSO GRATUITO PER LE DONNE

L’AQUILA – In occasione della Giornata Internazionale, domani, 8 marzo, è previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali.

L’orario di apertura del MuNDA , il Museo Nazionale d’Abruzzo, è 8.30/19.30. Ultimo ingresso ore 19.00

Proseguono, intanto, le molte prenotazioni per visitare il Mammut, aperto al Castello Cinquecentesco nei week end fino all’8 maggio, oltre Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e primo maggio, dalle 10 alle 17.00

“Sold out in questo primo week end di apertura, grande entusiasmo dei bambini, un trend positivo pure per il successivo fine settimana – si legge in una nota – Il Mammut si conferma, così, il grande attrattore per i visitatori che vengono anche da altre città”.

“Ricordiamo che la prenotazione, obbligatoria, va effettuata sul sito del muse : museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it Con il biglietto del Mammut si può visitare anche il MuNDA, di fronte alle 99 cannelle”.

Foto: La Lavandaia di Pasquale Celommi, 1888