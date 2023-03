8 MARZO, UNA DONAZIONE ALL’AIL DELL’AQUILA: LA “MIMOSA” DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “Un aiuto alle donne meno fortunate che affrontano il doloroso percorso di una malattia ematologica. Dedicheremo questa somma all’ acquisto di beni di necessità alle donne chemioterapizzate”.

È il messaggio di ringraziamento di Alba Agostinelli, presidente della sezione aquilana dell’Ail – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma – rivolto al sindaco Pierluigi Biondi che per celebrare l’8 marzo ha deciso di effettuare simbolicamente una donazione a favore della onlus, “per sostenere l’instancabile attività di assistenza a giovani donne chemioterapizzate, che svolge ormai da anni”.

“Questa è la mia mimosa, per voi”, ha spiegato il primo cittadino rivolgendosi alle dipendenti comunali alle quali ha scritto una lettera che di seguito riportiamo integralmente.

“In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, rivolgo i migliori auguri.

Le donne rappresentano un punto fermo nelle nostre vite. La vostra storia racconta di tanto amore e grandi sacrifici in nome degli affetti, della famiglia; della capacità di farsi carico di impegni e responsabilità con tenacia e spirito positivo; di diritti e uguaglianza riconosciuti a fatica e ancora non concretamente assicurati appieno; di spiccata sensibilità e generosità in ogni contingenza e, infine, di mortificazione, troppo spesso, tristemente, per sofferenze ed episodi di violenza subiti, anche tra le mura domestiche.

L’obiettivo di tutti, e di questa Amministrazione, deve essere quello di spendersi fattivamente affinché la donna sia omaggiata non nella sola giornata dell’anno a essa dedicata, ma nella quotidianità, e che siano create le condizioni che le consentano di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità e dei propri desideri ed esigenze.

È con questo auspicio, e con la certezza che condividerete l’intento, che ho scelto, per celebrare l’8 marzo 2023, di effettuare simbolicamente una donazione a favore dell’Ail L’Aquila onlus, l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, per sostenere l’instancabile attività di assistenza a giovani donne chemioterapizzate, che svolge ormai da anni. Questa è la mia mimosa, per voi.

Colgo l’occasione per ringraziarvi del lavoro che quotidianamente svolgete con attenzione e dedizione a beneficio della città e della comunità.

Buon 8 marzo!”.