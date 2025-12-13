80ESIMO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE: PRESENTAZIONE DELL’EVENTO NELL’ABBAZIA DI SANTO SPIRITO AL MORRONE

PESCARA – Lunedì 15 dicembre alle ore 10, nella sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara è in programma la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, inseriti nel programma del Trentennale del Parco Nazionale della Maiella, Geoparco Unesco, che si svolgeranno nella Badia di Santo Spirito al Morrone (Sulmona).
Nel corso dell’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale, sarà proiettato il docufilm “Innocenti”, dedicato alla guerra lungo la Linea Gustav durante la Seconda Guerra mondiale.
All’incontro con i giornalisti parteciperanno: il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Daniele D’Amario, il presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara, il sindaco di Civitella Messer Raimondo Danilo D’Orazio, l’assessore comunale alla Cultura Adele Garzarella, Antonio Corrado di abruzzoadventure.it.
- 80ESIMO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE: PRESENTAZIONE DELL’EVENTO NELL’ABBAZIA DI SANTO SPIRITO AL MORRONEPESCARA - Lunedì 15 dicembre alle ore 10, nella sala D'Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara è in programma la conferenza stampa di ...