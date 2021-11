90MILA EURO PER STADIO ANGELINI CHIETI, MARCOZZI: “FONDI NECESSARI PER INTERVENTI SU TRIBUNE”

CHIETI – “I problemi dello stadio Angelini di Chieti riguardano diverse aree di un impianto che ha grande bisogno di manutenzione costante. Per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto in Consiglio regionale uno stanziamento da 90mila euro, erogato all’amministrazione comunale, per far partire lavori urgenti con lo scopo di rendere ai tifosi più sicura la permanenza sugli spalti”.

Lo dice il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che entra nel dettaglio. “Questo finanziamento servirà per sbloccare una serie di lavori necessari per la tribuna. In particolar modo, sarà possibile effettuare la sistemazione dei divisori tra i settori, fare attività di manutenzione per le sedute, e attuare migliorie nei servizi igienici della struttura. Interventi necessari che mi auguro possano partire nel minor tempo possibile, superando in fretta ogni ostacolo burocratico”.

“Siamo consapevoli del fatto che questo contributo non andrà a risolvere tutti i problemi dello stadio Angelini, ma è sicuramente un primo passo, che siamo riusciti a ottenere in Consiglio regionale anche stando in opposizione, nella direzione giusta. L’obiettivo rimane quello di consentire a Chieti di avere finalmente l’impianto che la città merita”, conclude.