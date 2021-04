99 CAFFÈ: ALTRA MISCELA, NUOVO PACKAGING E TOSTATURA INTERNA PER DOLCI AVEJA

L’AQUILA – Una nuova miscela – la quarta – nuovo packaging con espositore destinato agli esercizi del settore specializzato ma, soprattutto, tostatura 100% made in L’Aquila per 99 Caffè, il marchio nato dall’esperienza ultradecennale della famiglia Calvisi, alla guida della storica azienda Dolci Aveja, su cui ha voluto puntare Claudio, figlio di Maria Teresa e Mariano che quarant’anni fa dal nulla diedero vita a quello che è oggi il brand più importante della tradizione dolciaria aquilana.

“Alla forte, alla morbida e alla la decaffeinata abbiamo deciso di aggiungerne una 100 per cento arabica, la più nobile, notoriamente la qualità più pregiata”, spiega Claudio, mentre in modo quasi maniacale tiene sotto controllo i dati del processo di tostatura con gli occhi incollati al monitor del nuovo strumento. “Abbiamo scelto una pregiata arabica africana che misceliamo con un’indiana e una brasiliana, ottenendo un gusto molto particolare che risponderà ai gusti di un pubblico che di caffè ha già un po’ di esperienza nella degustazione, perché è distante da quelle che siamo abituati a bere abitualmente, considerando che la nostra territorialità più vicina ai gusti del sud fa sì che amiamo miscele più forti, questa invece è delicatissima. Anche per questo è preferita da chi soffre di bruciori di stomaco o di tachicardia in quanto ha circa metà della caffeina rispetto alla media delle miscele che troviamo comunemente in commercio”.

Un prodotto dai costi modesti e concorrenziali per “un approccio finalizzato a far conoscere il più possibile un caffè di qualità”, dice tradendo grande passione per un mondo tutto nuovo ma nel quale si sente già completamente a suo agio, dopo anni di studio e ricerca, e che vuole il più possibile divulgare.

“Il mondo del caffè sta subendo una rivoluzione analoga a quella già vissuta dal mondo del vino e della birra artigianale”, rileva Claudio, in pochi mesi diventato anche un influencer con il seguitissimo canale Youtube 99 Caffè tutto dedicato al caffè, “vediamo che sempre più persone lo guardano con interesse e lo abbiamo riscontrato anche in occasione dell’ultima Pasqua, quando accanto alla vendita dei nostri prodotti dolciari molti hanno dimostrato attenzione verso il caffè di qualità e voglia di regalarlo”.

Grazie a un ulteriore investimento, Dolci Aveja si è così dotata di una propria tostatrice aggiungendo alle tradizionali produzioni dolciarie, anche questa del caffè, inizialmente affidata ad un’altra azienda, sempre abruzzese e comunque specializzata nella torrefazione di qualità.

“Le miscele le abbiamo create tutte noi, anche quando tostavamo esternamente”, precisa Claudio, “la nostra filosofia è però quella di produrre nel nostro laboratorio di L’Aquila tutto quello che vendiamo e così abbiamo compiuto questo ulteriore passo, diventando ‘padroni’ di tutta la filiera”.

99 Caffè è infine pronto a tutti gli effetti per sbarcare nel canale dei negozi specializzati, come anche le enoteche e le boutique gastronomiche, oltre ai negozi di caffè, grazie al perfezionamento delle confezioni e alle realizzazione di piccoli espositori adatti anche a bar, caffetterie, ristoranti e hotel che vogliono veicolare un prodotto di qualità assoluta accanto alle loro proposte.

In grani, macinato, monoporzionato in cialde e capsule compatibili coi principali formati in commercio quali Lavazza A modo mio, Nespresso, Nescafè Dolce Gusto e Cialda Ese 44, il 99 Caffè è il frutto di una attenta selezione, tutta manuale, dei migliori chicchi di caffè. Claudio li esibisce quasi fieramente, accostandoli a un prodotto da grande distribuzione (nelle foto sotto) per far meglio comprendere la distanza siderale tra un prodotto artigianale e uno industriale.

Le quattro miscele sono in vendita nello store Dolci Aveja inaugurato nel 2019 in Viale Corrado IV n28 e online sul sito www.99caffe.it: la “Abbraccio”, una miscela decisa, il tipico espresso all’italiana, caratterizzata da pregiati chicchi di Robusta Top Quality che donano corpo e persistenza; la “Carezza”, miscela morbida ottenuta dalla prevalenza di qualità Arabica che dona aromi e profumi che si lasciano scoprire a ogni erogazione, dal gusto morbido che si fa apprezzare anche senza zucchero; la “Pensiero”, una miscela decaffeinata in maniera naturale che preserva tutti gli aromi e il gusto; e la Arabica, ultima arrivata.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito www.99caffe.it e il canale Youtube 99 Caffè L’Aquila, già apprezzato come primo canale in Italia del mondo caffè.