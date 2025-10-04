A 14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST-PESCARA SUD VERSO BARI

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Vaccari” e di manutenzione degli impianti delle gallerie “Immacolata”, “San Giovanni” e “Colle Moretto”, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.

Di conseguenza non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.