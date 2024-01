A 24/A 25: I SINDACI SCRIVONO A SALVINI PER LA RIAPERTURA DEL TAVOLO SU SICUREZZA SISMICA

CARSOLI – “Siamo caduti dal cielo quando ci è arrivata l’informazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardo la chiusura del tavolo tecnico dei Sindaci sull’autostrada A24/A25; ci siamo visti a dicembre 2023 e non ci avevano detto nulla”.

E’ quanto dichiara Velia Nazzarro sindaco di Carsoli nell’Aquilano, e coordinatore del comitato dei Sindaci per l’A24-A25. “A dicembre ci dissero che il 2024 sarebbe stato un anno importante perché è prevista la messa in sicurezza sismica del tratto autostradale, con conseguenti deviazioni del traffico – continua la Nazzarro – Lunedì scriverò una lettera con richiesta di spiegazioni al Ministro Salvini e chiederò la riapertura del tavolo tecnico del quale facevamo parte; è indispensabile e necessario specialmente ora che è in ballo la sicurezza, per coordinare insieme le scelte, anche di eventuali deviazioni del tratto autostradale.”