A CAMPO DI GIOVE ARRIVA LA SEDE DISTACCATA DELLA SCUOLA DI CINEMA IFA

CAMPO DI GIOVE – Nasce a Campo di Giove “Ifa Cinecamp Appennino”, sede distaccata della Scuola di Cinema IFA, di Pescara.

Con il patrocinio del Parco Nazionale della Majella, Cinecamp si occuperà di portare didattica e produzione cinematografiche, nel cuore dell’Abruzzo verde.

“Con il Cinecamp Appennino, – dichiara Cristiano Di Felice, direttore della Scuola, – “IFA vuole inserire all’interno dell’offerta formativa l’opportunità di scoprire luoghi e storie della montagna. I nostri allievi, sia abruzzesi sia provenienti da altre regioni, sono i professionisti del cinema di domani, ed è nostro compito formarli non solo a livello didattico ma soprattutto umano. Portandoli a conoscere le persone e i territori, invogliandoli così ad ambientare qui i loro futuri film”.

“E’ una straordinaria opportunità per Campo Di Giove che attraverso un progetto accademico di qualità diventa incubatore di bellezza, cultura e arte. Si tratta di un’occasione speciale per far crescere “il cinema di montagna ” – commenta il sindaco del centro peligno, Michele Di Gesualdo.

Il Cinecamp sará anche punto di ritrovo per tutti coloro che vorranno avvicinare all’Abruzzo le produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali. A questo scopo, saranno organizzati workshop e incontri, che vedranno ospiti i professionisti del settore.