A CAMPO DI GIOVE POLO FORMATIVO PER UNITA’ CINOFILE CNSAS

CAMPO DI GIOVE – Campo di Giove (L’Aquila), nel Parco Nazionale della Maiella, ha ospitato fino a oggi un importante polo formativo nazionale per i cani molecolari del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas).

Accolte dalla delegazione abruzzese, le unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico di Lombardia, Piemonte, Lazio, Marche, Molise e Calabria.

Il polo formativo, della durata di tre giorni, è stato condotto dagli istruttori delle unità cinofile nazionali e si è svolto sia in ambiente montano, simulando zone impervie, sia in contesti urbani. Alla tre giorni hanno partecipato sia i cani molecolari delle unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico già operativi, sia i cani in formazione, al fine di essere sempre addestrati e di ausilio ai soccorritori nelle attività di ricerca.