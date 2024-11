A CAMPO DI GIOVE TORNA “IL BORGO INCANTATO”: MERCATINI DI NATALE TRA MAGIA E TRADIZIONE

CAMPO DI GIOVE – Mercatini di Natale pronti, via! Torna a Campo di Giove (L’Aquila) l’evento più atteso dell’anno, dal 23 novembre al 7 gennaio, con “Il Borgo Incantato”.

Ventuno giorni di magia e tradizione, luci e stupore per una manifestazione imperdibile che, in questa edizione, si estende dal centro storico del paese fino alla piazza principale con le caratteristiche casette in legno

Ventuno giorni di “GRANDI RITORNI e ATTESISSIME NOVITA’ ”

Tornano gli Stand enogastronomici a deliziare i palati di tutti i gusti, i prodotti tipici del territorio , le creazioni uniche degli artigiani e degli hobbisti.

Torna la bellezza autentica dei fondaci antichi nel “paese vecchio” trasformati in piccole botteghe, torna lo stupore e torna l’ immancabile ed attesissimo BABBO NATALE! Quello vero! In carne, desideri ed ossa!

E poi una carrellata di NOVITA’ IN ARRIVO in questa edizione 2024:

LA CASA DEL GRINCH, con il suo originalissimo inquilino…tutto da scoprire!!!

LA PISTA DI PATTINAGGIO con ghiaccio sintentico aperta in piazza dal 30 novembre

E poi ancora tante sorprese per i più piccoli e appuntamenti imperdibili pensati per tutti:

La suggestiva MOSTRA FOTOGRAFICA “Qui in Abruzzo”, un viaggio tra le bellezze della nostra terra, visitabile per tutta la durata dei mercatini.

l’ inedito CONCERTO DI NATALE il 7 dicembre e l’immancabile FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA per accogliere il nuovo anno tutti insieme con tanta allegria e buona musica!

L’associazione Proloco di Campo di Giove ringrazia l’Amministrazione comunale, gli sponsor ed in particolare tutte le donne della comunità e i volontari che hanno contribuito fattivamente all’allestimento del centro storico e alla realizzazione dell’evento.