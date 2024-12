A CASALANGUIDA MILLE EURO AI BIMBI NATI NEL 2023. UN PREMIO ALLE FAMIGLIE CHE RESTANO

CASALANGUIDA- Il piccolo Comune di Casalanguida, in provincia di Chieti, affida il proprio futuro ai nuovi nati e alla cultura.

Il sindaco Luca Conti e l’Amministrazione Comunale hanno consegnato un bonus di mille euro ciascuno ai sette bambini nati nel 2023, e ciò è stato possibile grazie a economie di bilancio. L’iniziativa, che rientra nelle politiche sociali del Comune, vuole premiare le famiglie che scelgono di rimanere nel borgo, contribuendo a mantenerlo vivo e vitale.”Questo bonus è un piccolo ma significativo segno di attenzione verso le famiglie e un incentivo per chi sceglie di crescere i propri figli a Casalanguida – ha detto Conti. Vogliamo dimostrare concretamente il nostro impegno nel sostenere la nostra comunità e valorizzare il nostro territorio”.

La giornata a Casalanguida è stata caratterizzata anche dall’inaugurazione del Teatro Comunale, simbolo di rinascita per il borgo e un’opportunità per tutti i cittadini di vivere momenti di condivisione, cultura e intrattenimento, realizzato in un palazzo storico ristrutturato e allestito con poltrone, impianto audio, microfoni e tutti i servizi necessari per ospitare eventi culturali e sociali. L’evento è stato accompagnato dalla tradizionale tombolata di Santo Stefano, un appuntamento molto sentito dalla comunità. Il parroco Don Jerosin ha benedetto la struttura, sottolineando l’importanza di avere un luogo di incontro e cultura a disposizione di tutti. “Finalmente anche Casalanguida ha un teatro – ha commentato Conti. Un luogo che sarà il cuore pulsante della vita culturale del paese e che rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e sociale”.