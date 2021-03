A CHIETI DA FUORI REGIONE, POLIZIA DENUNCIA SOGGETTO PER DICHIARAZIONI FALSE A SEGUITO DI CONTROLLO

CHIETI – Un cinquantenne della provincia di Foggia è stato multato e denunciato per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione, dove spiegava di essere arrivato in Abruzzo su appuntamento per far riparare la macchina, che non poteva essere eseguita nella propria regione di residenza.

Gli accertamenti di rito esperiti dalla Questura di Chieti, hanno fatto emergere che il predetto aveva dichiarato il falso poiché, è stato verificato che non aveva alcun appuntamento con la concessionaria indicata dall’uomo oltre che la stessa non aveva la concessione per quel marchio, mentre, nella regione di residenza del soggetto, è invece presente e ben operativa una concessionaria relativa proprio a quel marchio.

Per tale ragione, oltre ad essere stato sanzionato ai sensi della normativa Covid, con l’aggravante specifica di aver utilizzato l’autovettura, è stato altresì denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.