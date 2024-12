A COLLECORVINO SI ACCENDE IL “VILLAGGIO DI NATALE”

COLLECORVINO – Si accende il Natale del comune vestino di Collecorvino (Pescara).

Grazie all’impegno de L’arcobaleno e l’Associazione di Promozione Sociale Artismeade con il patrocinio del Comune, il centro storico ospita per il 7 dicembre dalle 14.00 alle 21.00 e l’8 dicembre dalle 10.00 alle 21.00, il “Villaggio di Natale”. L’animazione e gli spettacoli sono a cura di Linguaccia e Sorpresa.

Si tratta di un’edizione che guarda particolarmente al divertimento dei più piccoli che all’interno del villaggio troveranno tante novità come per esempio il Mercabimbo, il Laboratorio della Befana, la Casa del Grinch ed inoltre sarà possibile fare il “Passaporto di Natale”.

“Non è difficile stupire i bambini ecco perché vogliamo dare loro la possibilità di farlo con tante novità. Inoltre scegliamo di proposito di animare anche il nostro centro storico proprio per dare la possibilità alle famiglie ritrovarsi nell’anima del borgo che va sostenuto con iniziative piacevoli come questa: si sa che la magia del Natale è coinvolgente e contagiosa”, spiega in una nota il sindaco Paolo D’Amico.

Il villaggio offre tante altre proposte come per esempio il mercatino artigianale, e l’area food con tante prelibatezze locali; l’ufficio postale degli elfi ma anche la cioccolateria e tanti laboratori di Natale; immancabili poi sono la Casa di Babbo Natale, la Casa della Befana ma anche la Casa degli Elfi con una ricca biblioteca. Per i più coraggiosi c’è anche la Scuderia di Babbo Natale con i pony per fare una passeggiata in sella.

“Replicheremo nel week end successivo l’appuntamento perché vogliamo che le famiglie ed i bambini del nostro comune trovino divertimento proprio a Collecorvino e non altrove: si tratta di un assaggio natalizio che sicuramente accontenterà molti visto che abbiamo incrementato l’offerta. Quello che mi auguro è che i più piccoli si divertano tanto, in questo modo ameranno anche il loro paese”, conclude l’assessore alla Cultura, Moira D’Agostino.

Il villaggio verrà replicato anche il 14 dalle 14.00 alle 21.00 ed il 15 dalle 10.00 alle 21.00.

Tra le attività proposte non mancheranno anche tombolate, giochi di strada, trampolieri, esibizioni musicali, sbandieratori e non solo. Sarà presente anche Lorenzo Candeloro, campione del mondo junior di organetto e fisarmonica.