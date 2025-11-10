A COVERCIANO GATTUSO INCONTRA I GIOVANI CALCIATORI AQUILANI

COVERCIANO – Una giornata particolare per oltre 20 giovani calciatori del Real L’Aquila che oggi a Coverciano hanno visitato il Centro federale ospiti della FIGC e incontrato i giocatori e il commissario tecnico della Nazionale di calcio.

Ad accompagnare i giovani atleti c’erano l’assessore alle Politiche sociali della Regione Abruzzo Roberto Santangelo e la direttrice generale della società Claudia Pagliariccio.

L’iniziativa – viene spiegato in una nota – fa parte di un più ampio progetto che vede coinvolto anche l’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila per il rilancio della città dopo gli eventi sismici.

I ragazzi hanno assistito, a bordo campo, ad una seduta di allenamento della Nazionale guidata dal commissario tecnico Rino Gattuso, che al termine si è intrattenuto con i giovani calciatori aquilani. Gattuso ha saluto uno per uno tutti i ragazzi firmando autografi e intrattenendosi con i responsabili della società sportiva e con l’assessore Santangelo.

“Il forte fattore aggregante della Nazionale di calcio – ha commentato Roberto Santangelo – assume un significato sociale importante per una comunità con quella dell’Aquila ancora alle prese con gli effetti del terremoto del 2009. La disponibilità mostrata dalla Federazione in persona del suo presidente Gabriele Gravina ad ospitare al Centro sportivo di Coverciano i ragazzi è un segnale concreto dell’attenzione delle istituzioni sportive nazionali ai processi di ricostruzione della città dell’Aquila. A questa va aggiunta l’attenzione del commissario Rino Gattuso che non ha esitato a dare il suo assenso ad incontrare e abbracciare a fine allenamento i giovani calciatori alla vigilia di un importante doppio appuntamento della Nazionale”.

C’è poi da aggiungere che la visita a Coverciano segue di qualche giorno l’altra importante iniziativa della Regione Abruzzo, la prima in Italia, che ha presentato, in collaborazione con la FIGC, il progetto di finanziamento delle spese mediche per i giovani atleti del calcio paralimpico, “nell’ottica – ha ribadito l’assessore Roberto Santangelo – di agevolare tutti i processi di inclusione sociale facendo leva sulla capacità aggregativa dello sport”.

I ragazzi del Real L’Aquila hanno raggiunto il Centro federale di Coverciano nel primo pomeriggio per visitare il Museo del calcio annesso alla struttura sportiva, dove sono riportati tutti i cimeli che raccontano la storia della Nazionale di calcio dalla prima affermazione a livello mondiale nel 1934 con Vittorio Pozzo all’ultimo trofeo continentale conseguito in Inghilterra nel 2021.

Non a caso a salutare i giovani atleti aquilani c’era anche Leonardo Bonucci, uno dei leader più carismatici di quella Nazionale del 2021.

Domani ultimo giorno a Coverciano con allenamento in uno dei campi del complesso sportivo federale.