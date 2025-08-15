A FERRAGOSTO NON SOLO ARROSTICINI: MUSEI APERTI IN ABRUZZO, DAL MUNDA ALLE ABBAZIE TUTTI GLI ORARI

PESCARA – Musei, castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini, parchi archeologici: i luoghi della cultura statali sono aperti a ferragosto.

L’iniziativa è del Ministero della Cultura e le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista.

Museo archeologico nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj di Chieti

Il 15-16 e 17 agosto – ore 9:00- 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) – Bigliettazione ordinaria. Gratuito sotto i 18 anni; intero € 5,00; ridotto € 2,00

Domenica 17 agosto – ore 11:00 – Abruzzo terra di guerrieri. Il guerriero di Capestrano e le sculture preromane, i corredi e le necropoli, simboli di un’epoca in cui il potere passava attraverso l’esibizione di oggetti e funzioni. Costo attività €5,00 a persona. Prenotazione obbligatoria WhatsApp al numero 33967625057 (a cura dei concessionari dei Servizi Educativi – musA)

Ferragosto 2025. Museo archeologico nazionale La Civitella di Chieti

Nel weekend di Ferragosto il Museo archeologico nazionale La Civitella di Chieti sarà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00)

Castello Piccolomini di Celano

Nel weekend di Ferragosto il Castello Piccolomini di Celano sarà aperto al pubblico con i seguenti orari:

15 agosto – ore 8:30- 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) – Bigliettazione ordinaria. Gratuito sotto i 18 anni; intero € 5,00; ridotto € 2,00

16 e 17 agosto – ore 8:30- 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) – Bigliettazione ordinaria. Gratuito sotto i 18 anni; intero € 5,00; ridotto € 2,00

ore 20:00-24:00 – Apertura straordinaria

ore 21:00 – Le stanza del tempo. Storie e memorie del prosciugamento del lago del Fucino (spettacolo itinerante). Biglietti € 10; ragazzi/e ﬁno a 18 anni € 5; persone con disabilità € 5 e accompagnatore gratis. Il biglietto per gli spettacoli acquistato su iTicket è comprensivo di ingresso al Castello Piccolomini e può essere utilizzato per visitare il Castello nella giornata dello spettacolo. Per maggiori informazioni si può chiamare o contattare tramite WhatsApp il 350 0764471 https://historytrekking.com/ (a cura dei concessionari dei Servizi Educativi Teatro Lanciavicchio)

Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila

Il 15 agosto il Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila rimarrà aperto al pubblico con gli orari di apertura e le modalità di fruizione consueti.

Sarà possibile visitare la sede di Borgo Rivera del Museo Nazionale d’Abruzzo e il bastione est del Castello cinquecentesco con l’allestimento dello scheletro fossile del mammut, aperti al pubblico con i seguenti orari: sede di Borgo Rivera dalle ore 8.30 alle 19.30, con ultimo ingresso alle ore 19; bastione est del Castello dalle ore 9 alle 19, con ultimo ingresso alle ore 18.30.

Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Il 15 e 16 agosto apertura dalle 9:00 alle 19:30, domenica 17 agosto apertura dalle 9:00 alle 13:30

(la biglietteria chiude sempre 30 minuti prima)

All’interno del Refettorio la mostra Omnes de uno pane, un viaggio artistico dedicato al tema del pane, con le opere di Ettore Frani, Daniela Novello e Matteo Lucca.

Domenica 17 ore 21:30 in programma “Il Ribelle di Dio”. Evento teatrale. Monologo scritto e interpretato da Marco Valeri. Si inserisce all’interno del calendario degli eventi legati al “Fuoco del Morrone”, rievoca la figura di Celestino V – il papa eremita – attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, che esplora la dimensione spirituale e il profondo dissenso interiore di un uomo in lotta con il potere. L’introduzione sarà curata da Angelo De Nicola, giornalista e scrittore, tra i massimi esperti della storia di Celestino V. Evento in collaborazione con il Comune di Sulmona, la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila e l’Associazione Celestiniana Sulmona. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti a sedere.

Abbazia di San Clemente a Casauria

Il giorno di Ferragosto l’Abbazia di San Clemente a Casauria sarà aperta al pubblico dalle 9:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00). Visite guidate gratuite alle ore 11:00 e 17:00 (con biglietto ordinario di ingresso)

“Dal testo alla pietra”: per l’occasione, il personale guiderà due visite guidate dedicate al rapporto tra l’arte scolpita del portale e il prezioso Chronicon Casauriense, la cronaca-cartulario redatta nello scriptorium dell’Abbazia nel XII secolo.

Museo casa natale Gabriele d’Annunzio a Pescara

Durante il weekend di Ferragosto 2025 il museo effettuerà i seguenti orari: venerdì 15 agosto: dalle 9.00 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00), sabato 16 agosto: dalle 9.00 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00), domenica 17 agosto: dalle 9.00 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00)

Ferragosto 2025. Museo archeologico nazionale di Campli

Nel weekend di Ferragosto il Museo archeologico nazionale Campli sarà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00)