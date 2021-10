A FOSSACESIA NESSUN POSITIVO AL COVID, LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO DI GIUSEPPANTONIO

FOSSACESIA – “Nessun positivo al Covid nelle ultime due settimane a Fossacesia e da ieri gli ultimi due guariti dal Covid. Una notizia importante, confermata nell’ultimo report del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, in seguito alla guarigione di due persone, che erano risultate positive tempo fa e ora guarite. Ad oggi, quindi, nessun cittadino fossacesiano risulta colpito dal virus e ciò conferma che l’osservanza delle prescrizioni anti contagio sta dando i suoi frutti”.

E’ quanto afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio dopo aver ricevuto notizia dalla Asl2 Abruzzo che a Fossacesia non si registrano nuovi ulteriori casi di contagio da Coronavirus.

“Quello che dobbiamo fare però è non abbassare la guardia –aggiunge il Sindaco Di Giuseppantonio -, e continuare a mettere in pratica tutte le misure previste dalle norme per evitare la diffusione del virus. Se si è raggiunto questo risultato è merito anche della campagna vaccinale che abbiamo promosso da aprile scorso in poi nella nostra città nella quale, sempre secondo i dati forniti dalla Asl, ha riguardato oltre il 73 per cento della popolazione. Sono convinto che di fronte a questi numeri, coloro che non ancora si immunizzano saranno invogliati a farlo nel più breve tempo possibile”.

Nel report trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, risulta che la fascia d’età con il più alto indice di vaccinati è quella dei cittadini compresi tra i 70 e 79 anni, con una percentuale che supera l’89 per cento. A seguire, la fascia 60 e 69 anni (88%), tra gli over 80 (84,33%) e quella dei cittadini tra i 50 e 59 anni (84,06%). Buone percentuali anche le fasce più giovani: 12-19 anni con una percentuale del 70,96; 20-29 (76,90); 30-39 (74,96); 40-49 (78,56).