A FUOCO AUTO DEL SINDACO DI VASTO, MENNA: “GRAZIE A TUTTI PER VICINANZA, SONO SERENO”

VASTO – “Esprimo profonda gratitudine a quanti in queste ore hanno rivolto messaggi di vicinanza e solidarietà alla mia persona, ai miei familiari e alle persone a me più care per quanto accaduto ieri sera”.

Lo scrive, in una nota, Francesco Menna, sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, in merito all’incendio che ieri sera ha

gravemente danneggiato la sua auto, una Fiat 500. Propendono per la pista dolosa gli investigatori del Commissariato di Vasto (Chieti), diretto da Fabio Cataldo. In attesa del rapporto dei Vigili del Fuoco, la Polizia ha acquisito immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in pieno centro.

“Il mio grazie dunque ai cittadini, al Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, al mondo della politica e alle Istituzioni tutte per quanto mi é accaduto”, scrive Menna.

“Fortunatamente non ci sono stati danni a persone e cose ed è questa la cosa più importante e che mi rincuora. Ringrazio poi la Magistratura e le Forze dell’Ordine tutte per il sempre tempestivo e celere intervento”.

“Gli inquirenti – assicura – sono già a lavoro da ieri sera per comprendere quanto realmente accaduto. Auspico che si sia trattato di semplice autocombustione e che le fiamme all’auto si siano propagate in maniere del tutto accidentale. Se così non dovesse essere, se dovesse dunque essere un atto doloso, tendo la mano a chi ha compiuto tale gesto con lo spirito del perdono e del dialogo”.

“La democrazia è bella quando è una battaglia di idee e non di violenza. Rinnovo dunque la mia profonda gratitudine e riconoscenza per quanti mi sono vicini da ieri sera. Sono sereno. Ho piena fiducia come sempre nella Magistratura. Grazie a tutti e andiamo avanti, insieme e con serenità e tranquillità”, conclude Menna.