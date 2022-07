A GRANDI PASSI VERSO “IL CAMMINO DI SAN GERARDO”: DA PETTORANO A GALLINARO, PROGRAMMA ESCURSIONE

PETTORANO SUL GIZIO – Si avvicina a grandi passi l’iniziativa denominata ‘Il Cammino di San Gerardo’ in programma dall’8 all’11 agosto prossimi.

È fissata infatti proprio per lunedì 8 agosto da ‘La Locanda’ di Pettorano sul Gizio (L’Aquila) la partenza di una camminata che unisce la volontà storica di ripercorrere un antico cammino a piedi che sin dal XIV secolo portava i pettoranesi devoti, superando i Monti delle Mainard e della Meta, fino al santuario di San Gerardo, ovvero il paese di Gallinaro in provincia di Frosinone; alla scoperta naturistica di alcuni dei territori più affascinanti fra Abruzzo e Lazio, lungo antiche mulattiere, tratturi e vecchie rotte, nella cultura del passo lento.

Ad organizzare questa escursione davvero affascinante è l’Associazione Trekking Genzana che ha il suo cuore a Pettorano sul Gizio.

Proprio dal paese che si trova al centro della Riserva del Monte Genzana è fissato il via alla camminata il prossimo 8 agosto alle ore 8:30, con arrivo prima al Piano delle Cinque Miglia, e successivamente a Chiarano, con pranzo al sacco ed alloggio con le tende.

Sempre Chiarano sarà il luogo dove sarà allestita poi la cena a base di Pecora al Cotturo, il tutto a cura dell’Azienda Porta de Parchi. Il cammino in direzione Gallinaro riprenderà alle 7 del giorno 9 agosto con arrivò a metà mattinata a Passo Godi per sosta e colazione, mentre per il pranzo al sacco la location scelta è Villetta Barrea.

Nel pomeriggio ripresa dal passo a piedi ed arrivo alle 18 a Val Fondillo per cena al ristorante e alloggio nella Foresteria del Parco. Il terzo del ‘Cammino di San Gerardo’segna la partenza alle 7:30 dalla valle che in Opi il suo Comune piu’ conosciuto, con arrivo intorno alle 10:30 a Forca d’Acero per sosta e poi pranzo ad un posto di ristoro, mentre nella seconda parte di giornata il gruppo di partecipanti giungerà a San Donato Val di Comino luogo dove sarà allestita la cena ed il pernottamento in hotel.

L’11 agosto infine l’ultimo tratto del ‘Cammino di San Gerardo’ fino all’arrivo a Gallinaro. Per partecipare a ‘Il Cammino di San Gerardo’ è necessario contattare uno dei coordinatori dell’Associazione Trekking Genzana, ovvero Nunzio Schiappa (339-5027895), Emidio Colabrese (339-0135963) o Antonio Schiappa (3356-6996666).