A LANCIANO APRE L’EDICOLA DI BINARIA: “CONDIVIDERE NUOVO MODELLO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE”

LANCIANO – “In un’ottica di rigenerazione e valorizzazione del territorio, domenica prossima, 14 settembre, in Piazza Dellarciprete, a Lanciano (Chieti), aprirà l’Edicola di Binaria. In controtendenza con quanto accade nel resto del Paese, alle ore 18.30, l’Edicola di Binaria alzerà la serranda, trasformandosi in uno spazio aperto ed accessibile”.

È quanto si legge in una nota della Tua, la società del traporto unico abruzzese, soggetto attuatore.

L’iniziativa, che rientra nel progetto di “Binaria”, è stata presentata alla stampa alla presenza di Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Territorio, Rifiuti, Energia e Demanio Marittimo; Paolo Marino, dirigente di Tua, nonché rup del progetto “Binaria”.

“Binaria” tende a recuperare una tratta storica dell’ex Ferrovia Adriatico Sangritana. Nello specifico quella che va da San Vito Marina a Castel Frentano (toccando i Comuni di Treglio, Rocca San Giovanni e Lanciano). Un progetto di trasformazione che interessa 23 km di ferrovia.

Perché un’edicola nell’ambito di un progetto di mobilità sostenibile?

L’Edicola di Binaria avrà più funzioni:

• informare circa l’andamento dei lavori di esecuzione dell’opera;

• promuovere una partecipazione attiva dei territori interessati alla

trasformazione dell’ex tracciato ferroviario attraverso incontri (ne sono in programma 5, uno per ogni Comune);

• raccogliere idee e proposte riguardo al modello di turismo a cui si vuole tendere attraverso le piste ciclabili. Ricordiamo che Binaria (all’altezza di San Vito Marina) si congiunge alla Via Verde, diventando elemento di collegamento con le aree interne.

“Binaria” convince e suscita curiosità

“Binaria” è un progetto pilota che ha convinto anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che lo ha finanziato, insieme alla Regione Abruzzo (Accordo di Programma), per complessivi 7.578.255,66 euro. Rappresenta un nuovo modello di mobilità sostenibile che collega la Via Verde alle aree interne. Un sistema di mobilità a pe!ine (dalla costa verso l’interno e viceversa) che ha destato anche l’attenzione del mondo universitario.

Ciclabili: verso quale modello di turismo?

È una domanda ricorrente a cui si deve rispondere con una visione di territorio. I numeri e le realtà sono tali da non consentire di andare avanti in ordine sparso. Ed è per questo che l’Edicola di Binaria organizza, il prossimo 24 Ottobre, a Lanciano, un convegno sul tema. Un’occasione per condividere le esperienze maturate in altre regioni e chiedere la collaborazione di studiosi ed operatori del settore, sempre in un’ottica di sviluppo economico sostenibile.