A L’AQUILA OTTAVARIO SILVIO BERLUSCONI: LUNEDI’ MESSA ALLE ANIME SANTE

L’AQUILA – “Un momento di cordoglio per consacrare la memoria del leader politico e dell’imprenditore e per ringraziare moralmente il fattivo impegno e la visione prospettica avuti, in qualità di Presidente del Consiglio, già all’indomani del sisma del 2009, con scelte animate dall’urgenza di mettere in moto la ricostruzione della nostra città e garantire in tempi rapidi ai cittadini aquilani un luogo dove poter risiedere, in attesa del rientro nelle case d’origine”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene annunciato che su proposta del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione dell’Ottavario della morte del senatore Silvio Berlusconi verrà celebrata una funzione eucaristica di suffragio presso la Chiesa delle Anime Sante di Piazza Duomo.

La celebrazione eucaristica di suffragio è in programma lunedì 19 giugno, alle ore 17, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo, “luogo in cui il presidente Berlusconi si è attivamente prodigato affinché il Governo francese ne sostenesse la ricostruzione come impegno di cooperazione internazionale durante il G8 dell’Aquila”, conclude la nota.