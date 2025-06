“A LOVE SUPREME” CAPESTRANO: RUGGERI E GUAGNELLI IN CONCERTO A SAN PIETRO ORATORIUM

CAPESTRANO – Secondo appuntamento del festival “A Love Supreme – Capestrano Incontri Jazz” con il concerto di Gianluca Ruggeri al vibrafono e glockenspield, e Ivano Guagnelli al piano per il 28 Giugno alle 21,00, nell’Abbazia di San Pietro ad Oratorium a Capestrano (L’Aquila), per una serata intitolata “Midnight Whispers” ad omaggiare la suggestione notturna che sarà propagata grazie alla musica.

Il duo interpreterà Round Midnight, tema di questa edizione, con brani di compositori del calibro di John Cage, Arvo Pärt, Ryûichi Sakamoto, e Roberta Vacca.

Composto, dunque, da Gianluca Ruggeri, percussionista, performer e direttore d’orchestra, docente presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, vincitore nel settembre 2022 con il gruppo ARS Ludi, da lui fondato insieme ad Antonio Caggiano, del Leone d’argento alla carriera della Biennale di Venezia per il teatro strumentale, e da Ivano Guagnelli, pianista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore di colonne sonore per alcuni film-documentari.

“Sarà un breve viaggio nell’ascolto delle vibrazioni sonore di una notte intima, fatta di sussurri, accenni, dove i ricordi quasi si confondono con i sogni e il canto con l’incanto. Un’esplorazione alla conclusione del giorno nell’attesa del domani, percorrendo i sentieri tracciati dalle note di quattro grandi autori della musica dei nostri tempi”, spiega Gianluca Ruggeri. “Il secondo concerto del festival sarà caratterizzato da alcuni brani dei compositori fra i più iconici del nostro tempo come Ryûichi Sakamoto, Arvo Pärt, John Cage e della ecclettica e nota compositrice Roberta Vacca, e saranno i sussurri della mezzanotte che i due musicisti ci faranno assaporare”, dice Nicola Capriati. “Siamo certi che la suggestione musicale che abbiamo realizzato per quest’anno possa funzionare. Questa edizione mi sembra una edizione di passaggio, che consentirà di entrare a pieno ritmo in una programmazione più completa dei prossimi appuntamenti, per i quali abbiamo già dei nomi di artisti interessanti”, conclude Dimitri Grechi Espinoza.

Il festival, ideato e prodotto da Nicola Capriati e diretto artisticamente da Dimitri Grechi Espinoza, gode del supporto della Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo – Musei Archeologici Nazionali di Chieti; patrocinato, inoltre, dal Consiglio regionale Abruzzo e dalla Fondazione Carispaq, è sostenuto, per questa edizione, dall’intervento dell’imprenditore Francesco Boari, giungendo così alla sua terza edizione ad ingresso gratuito.