A MONTEODORISIO INAUGURATO IL PARCO CASTELLO: MARSILIO, “VICINI A SINDACO E COMUNITA'”

MONTEODORISIO – “Era già in agenda da tempo questo appuntamento perché si tratta di un intervento importante. La Regione lo ha sostenuto attraverso diverse modalità, con diverse fonti di finanziamento nel corso degli ultimi anni e l’amministrazione comunale di Monteodorisio ha avuto la capacità di tradurre questo finanziamento in un bel parco al servizio di tutta la cittadinanza”.

Così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, accolto dalla sindaca Catia Di Fabio, e dall’intera comunità di Monteodorisio (Chieti), ha inaugurato il Parco Castello, un’area che unisce natura, sport e divertimento per bambini, famiglie, giovani e adulti, alle pendici del castello che domina la Valle del Sinello.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il senatore abruzzese Etel Sigismondi, l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ed il consigliere regionale Francesco Prospero.

“Tante volte – ha sottolineato il presidente – abbiamo erogato finanziamenti ad amministrazioni comunali che poi non hanno sempre dimostrato questa capacità di portare avanti i progetti. Dopo la notizia di ieri, era tanta la voglia di venire a Monteodorisio, di abbracciare tutta la comunità e di far sentire alla sindaca Di Fabio la vicinanza delle Istituzioni”, ha detto Marsilio riferendosi al preoccupante episodio dell’incendio all’auto del sindaco dopo le offese apparse qualche giorno prima sul muro del cimitero.

“Il fatto che una sindaca abbia subito un atto del genere, probabilmente, deriva dal fatto che, come accade anche a tanti suoi colleghi, ha mantenuto la schiena dritta, affrontando di petto situazioni scomode che, a volte, possono diventare anche pericolose”, ha osservato Marsilio.

“Anche per questo, come Regione e come uomini delle Istituzioni, le saremo sempre vicini”, ha concluso.

Subito dopo, il presidente Marsilio ha effettuato una visita istituzionale nel Comune di Archi dove è stato ricevuto dal sindaco Nicola De Laurentis e da rappresentanti dell’amministrazione comunale.