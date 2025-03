A MONTESILVANO I CAMPIONATI ASSOLUTI DI TENNISTAVOLO: QUAGLIERI, “EVENTO DI GRANDE PRESTIGIO”

MONTESILVANO – Si disputeranno al Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara), a partire da domani, sabato 15, a domenica 23 i Campionati Italiani Assoluti, di seconda e di terza categoria di tennistavolo.

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

“L’Abruzzo si conferma terra di grandi eventi sportivi – ha commentato l’assessore allo sport Mario Quaglieri– dopo 23 anni, la nostra regione torna ad accogliere la massima competizione nazionale di questa disciplina, riaffermando il suo ruolo di primo piano nel panorama sportivo italiano. Negli ultimi anni, – ha proseguito- l’Abruzzo ha saputo distinguersi per la qualità e la frequenza delle manifestazioni sportive di alto livello, diventando un punto di riferimento per atleti e appassionati. La scelta di Montesilvano per questo importante appuntamento conferma la nostra capacità organizzativa e la qualità delle nostre strutture. Il tennistavolo ha una tradizione storica nella nostra regione, – ha aggiunto l’assessore- con società come l’Antoniana Pescara e la Libertas L’Aquila, che hanno scritto pagine importanti della disciplina. Dalla storica esperienza del Trofeo dell’Adriatico fino ai Giochi del Mediterraneo del 2009, il nostro territorio ha sempre avuto un legame speciale con questa disciplina. Oggi, con questo evento, si rinnova una storia di passione e successi”.

La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutta Italia, che si sfideranno per i titoli nazionali nei singolari e nei doppi, maschili, femminili e misti. Il torneo, organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale FITeT Abruzzo, gode del patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e dello sponsor Stag Global.

“Lo sport è un motore straordinario per la crescita e la promozione del nostro territorio. Eventi di questa portata – ha sottolineato Quaglieri – non solo valorizzano l’Abruzzo come destinazione per le grandi competizioni, ma rappresentano anche un’opportunità per avvicinare i giovani a discipline di grande tradizione e valore educativo. Montesilvano sarà per una settimana la capitale italiana del Tennistavolo, e siamo orgogliosi di poter offrire agli atleti e agli appassionati un’accoglienza all’altezza di questo prestigioso appuntamento”.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, Alessandro Pompei, assessore comunale allo Sport, Renato Di Napoli, presidente della Federazione Italiana Tennistavolo

Enzo Imbastaro, presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, presidente dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, e Stefano Comparelli, presidente del Comitato Regionale FITeT Abruzzo.