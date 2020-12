“A NATALE COMPRIAMO NEI NEGOZI SOTTO CASA”, L’APPELLO DELLA CONFESERCENTI

SULMONA -“È importante acquistare in città per farla sopravvivere, perché se si spengono le luci delle vetrine si spegne l’intera città. La Confesercenti del Centro Abruzzo da anni sostiene questa esigenza: è necessario acquistare nel proprio territorio per portare benessere e occupazione, soprattutto quest’anno, in piena emergenza Covid-19. Per tutte queste considerazioni a Natale facciamo rivivere la Città di Sulmona acquistando i regali nei negozi di vicinato, lasciando nel territorio le risorse economiche”.

È l’appello della Confesercenti del Centro Abruzzo: “Moltissimi negozi rischiano di chiudere tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Questo Natale facciamo acquisti nel negozio sotto casa; sosteniamo l’economia del nostro territorio. La qualità è il miglior regalo: la trovi nel tuo negozio di fiducia!”.

“Non va dimenticato che è l’intero Paese che sta affrontando una fase storica durissima; ma le zone interne sono quelle più a rischio. Le festività natalizie sono ormai prossime ed è arrivato il momento di recuperare, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, un momento di serenità. Per questo la Confesercenti invita tutti a fare gli acquisti sotto casa, perché sotto casa vi è un mondo di qualità, di bontà e di fiducia”, spiegano Pietro Leonarduzzi e Angelo Pellegrino, Referenti Confesercenti Centro Abruzzo.

