A OVINDOLI IL “FESTIVAL RE ZAPPONE” DAL 19 AL 21 LUGLIO

OVINDOLI – Tre giorni di rievocazione delle antiche arti e dei mestieri del territorio, raccontando la nascita di Ovindoli e le sue tradizioni, con l’obiettivo di ricreare quel clima gioioso e di collaborazione.

In programma a Ovindoli (L’Aquila) dal 19 al 21 luglio, il “Festival di Re Zappone”, un’ idea nata nel 2023 dall’Amministrazione comunale , con il particolare supporto delll’assessore Leonello Scorrano ed in collaborazione con la Proloco di Ovindoli.

“In un periodo storico che ci vede spesso isolati, diventa necessario rafforzare quel senso di comunità che distingue le realtà piccole da quelle caotiche delle città – si legge in una nota – Per questo motivo si è voluto rispolverare e tornare a valorizzare le ‘radici’ di appartenenza a questo luogo. Queste sono infatti veicoli di consapevolezza anche per le nuove generazioni, poiché è solo conoscendo la nostra storia che possiamo vivere il presente e proiettarci nel futuro”.

“Un progetto sinergico che, coinvolgendo la comunità, ha come punto di partenza un patrimonio ricco di elementi della tradizione e capace di sviluppare interesse ed emozione sia nei singoli cittadini, sia negli ospiti che la nostra comunità accoglie ogni anno.”

“Da Piazza San Rocco, lungo tutta la via principale del centro, allestiremo angoli di storia: la musica popolare echeggerà per le strade e artigiani, commercianti, allevatori e agricoltori locali presenteranno la loro storia e i loro prodotti. Un ruolo importante avrà la pastorizia grazie alla mostra ‘Spazi asettici culturali’ e alcuni rappresentanti di ‘Pietra della Maiella APS’ saranno nostri ospiti. Il rock and roll della Speaker.blues.band ci farà danzare sabato sera. I ristoranti locali proporranno un menu speciale dedicato alla tradizione e la rievocazione fantasiosa e creativa culminerà con il Carraggio e i giochi di una volta”.

“Vi aspettiamo per ridere, emozionarvi e sorprendervi nel nostro piccolo Festival di Re Zappone”, conclude la nota.