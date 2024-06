A PACENTRO INAUGURATA LA SCUOLA DEI DESIDERI, A FIRMA DI CUCINELLA E CON PROGETTAZIONE PARTECIPATA

L’AQUILA – Una scuola innovativa, che dialoga con l’ambiente circostante, progettata secondo i desideri dei bambini.

È quella inaugurata ieri a Pacentro, la cosiddetta “scuola dei desideri Mario Silvestri”, complesso scolastico nel cuore del Parco della Maiella che dal prossimo settembre svolgerà le funzioni di istituto comprensivo (scuola primaria e secondaria di primo grado) – ospiterà 42 alunni – e di centro civico.

Il nuovo edificio è l’esito di un percorso di progettazione partecipata che ha visto il coinvolgimento degli studi MCA Mario Cucinella Architects e LAP architettura, delle associazioni Viviamolaq, ActionAid e INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), della collettività e, soprattutto, degli studenti, che hanno potuto dare il proprio contributo nel delineare le caratteristiche della loro “Scuola dei Desideri”.

Nella nuova scuola una piazza coperta di 15 metri, colorata, luminosa e adattabile ai diversi utilizzi della vita scolastica e cittadina, tutti gli ambienti didattici si sviluppano attorno all’agorà centrale e sono definiti da grandi pareti curve, trasparenti e scorrevoli che li rendono ampiamente flessibili e rimodulabili. Gli interni sono pensati per essere costantemente in dialogo con l’esterno grazie alle ampie vetrate continue che si affacciano sul panorama appenninico circostante.

A tagliare il nastro il sindaco di Pacentro Guido Angelilli, il Titolare dell’Usrc Raffello Fico, l’architetto Mario Cucinella e il dirigente scolastico Regionale Massimiliano Nardocci

L’intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione della scuola elementare e media di Pacentro è stato finanziato con i fondi del Piano “Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in sicurezza” per complessivi € 1.700.000,00 a valere sulla Cipe n. 47/20019 e Cipe n. 48/2016, la cui attuazione è stata gestita dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere USRC.

“Siamo orgogliosi di consegnare al nostro paese una scuola all’avanguardia nel mondo, segnale inequivocabile del nostro convinto sostegno al sistema scolastico a cui riconosciamo un ruolo fondamentale nell’educazione delle giovani generazioni” ha detto il sindaco uscente, Guido Angelilli.