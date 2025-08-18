A PACENTRO TORNA EX.L.AB, IL FESTIVAL DEI LIBRI D’ABRUZZO

PACENTRO – Cosa si scrive, cosa si pubblica, ma soprattutto cosa si legge tra le nostre valli, le nostre colline e le nostre spiagge?

Dopo il successo dello scorso anno, dal 27 al 31 agosto 2025, torna a Pacentro il festival Ex.L.Ab. – dai libri d’Abruzzo, una settimana di lettura e cultura dedicata ai lettori abruzzesi, che mette al centro il rapporto tra la lettura come strumento di conoscenza, di diletto e di formazione continua e chi, per caso o per scelta, fa dell’Abruzzo il luogo delle sue letture.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Centro studi e ricerche “Vittorio Monaco” e la Libreria Ubik di Sulmona con il Comune di Pacentro.

Partner di quest’anno, anche la rassegna di Leggo per legittima difesa e il progetto LiberAutorio.

“L’idea al cuore dell’iniziativa è, semplicemente, creare uno spazio per la curiosità, Ex.L.Ab. infatti, non è una rassegna di proposte culturali calate dall’alto, da una “direzione artistica”, ma si basa sugli interessi e le indicazioni di chi cerca, nei libri, un nutrimento per la mente e per lo spirito, o anche solo una compagnia sincera, e coglie nei nostri luoghi uno spazio privilegiato per accogliere la lettura.

Se lo scorso anno venticinque “grandi lettori”, hanno ispirato coi loro consigli la proposta editoriale che Ubik ha messo a disposizione dei partecipanti, quest’anno vogliamo invece dare l’opportunità a chi parteciperà agli incontri, agli eventi e alle presentazioni di indicare i titoli che ha a cuore, quelli che, a suo giudizio, non possono assolutamente mancare nella biblioteca abruzzese ideale. L’idea da cui Ex.L.Ab. nasce, infatti, è proprio raccogliere, elencare e divulgare quelli che sono i titoli cari al lettore d’Abruzzo: comporre una biblioteca ideale (e chissà che un giorno non diventi anche fisica), che sia il frutto delle curiosità e degli interessi di coloro che vivono la nostra regione.

Pacentro è un borgo stupendo, una bomboniera, ma è anche la casa – trecentosessantacinque giorni all’anno – di una comunità, che vive, lavora e riposa sotto le torri del Castello Caldora.

E legge. Nelle antiche case in pietra, lungo i vicoli, nelle piazze o immersa nel verde che avvolge il paese. Grazie alla disponibilità e all’altruismo di Ubik Sulmona, per una settimana i cittadini di Pacentro avranno a disposizione una libreria itinerante in paese. Si fa spesso un gran parlare dei disagi delle aree interne, ma pensiamo a cosa voglia dire, anche solo una volta l’anno, per chi non ha accesso a delle librerie fisiche, poter toccare con mano il principale vettore del sapere inventato dall’uomo, e cioè un libro. » Antonio de Capite Mancini

E nondimeno poter avere a portata di mano gli autori, come sarà con Roberto Cipollone, che ci accompagnerà nella vita straordinaria della marsicana Sabina Santilli, fondatrice della Lega del filo d’oro, e leggere ancora dell’Abruzzo passato che vive negli abruzzesi di oggi con Valentina Di Cesare. O ancora sognare dalle nostre montagne di mari e tempi lontani con Lucio Di Cicco e fare due passi con Daniela D’Alimonte tra le parole e i proverbi dei nostri padri e dei nostri nonni. E infine tuffarsi nelle Fantasmalie dell’Abruzzo fiabesco tinteggiato dalle parole di Peppe Millanta e dalla mano di Michela Di Lanzo.

Accanto ai libri e agli autori, sempre in presentazione all’ora del tramonto (alle 19.00), si consolida la proposta musicale: per la serata di mercoledì 27, nel Chiostro del convento francescano, la conversazione Tra parole e musica vedrà Cristiano Godano, voce e penna dei Marlene Kuntz, in dialogo con Nicholas Ciuferri, che farà da trait-d’union con l’evento di sabato 30, per lo spettacolo musicale Maledetti cantautori, un viaggio poetico e sonoro dedicato agli “irregolari” della canzone d’autore, attraverso il quale guiderà il pubblico con The Niro, ai piedi del maestoso campanile in Largo del Mulino. La serata di chiusura, invece, il 31 agosto, è affidata a La Combiccola Rock Tribute, cover band di Vasco Rossi.

Il programma completo:

Ex.L.Ab. – dai libri d’Abruzzo 2025

mercoledì 27 agosto

19.00 – Sabina Santilli. Da San Benedetto dei Marsi alla fondazione della Lega del Filo d’oro di Roberto Cipollone, Radici Edizioni – dialoga l’autore Chiara Buccini • Piazza del Popolo

21.30 – Tra parole e musica Cristiano Godano (Marlene Kuntz) dialoga con Nicholas Ciuferri • Chiostro convento francescano

giovedì 28 agosto

19.00 – Gli istrici di Valentina Di Cesare, CaffèOrchidea ed., dialogano con l’autrice Antonio de Capite Mancini e Matteo Servilio • Piazza del Popolo

venerdì 29 agosto

19.00 – L’Abruzzo tra Parole e Proverbi, a passeggio tra le voci della tradizione, Daniela D’Alimonte (Ianieri Edizioni) dialoga con Antonio de Capite Mancini • Piazza del Popolo

sabato 30 agosto

19.00 – Vita avventurosa di un’acciuga cantabrica di Lucio Di Cicco, L’Orma Editore – dialogano con l’autore Antonio de Capite Mancini, Silvana D’Alessandro e Carlo Alicandri Ciufelli • Piazza del Popolo

21.30 – Maledetti Cantautori con Nicholas Ciuferri e The Niro • Largo del Mulino

domenica 31 agosto

19.00 – Fantasmalie. Raccolta illustrata di miti e leggende abruzzesi di Peppe Millanta e Michela Di Lanzo, Radici Edizioni – Peppe Millanta, Michela Di Lanzo, Gianluca Salustri e Andrea Padovani con Antonio de Capite Mancini • Terrazza del Castello Caldora

21.30 – La Combriccola Rock Tribute cover band di Vasco • Piazza del Popolo