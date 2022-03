A PESCARA: GIRO D’ITALIA, INSEDIATO IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATORE

PESCARA – Si è insediato ufficialmente stamani, nella sala rossa dell’Aurum a Pescara, il comitato tecnico per l’organizzazione del Giro d’Italia.

” Desidero ringraziare questo gruppo di lavoro – ha dichiarato il Sindaco di Pescara, Carlo Masci – soprattutto perché ci troviamo ad operare in un momento estremamente difficile a causa dell’evento bellico in corso. Tuttavia, sono consapevole del fatto che sia un gruppo già organizzato e rodato. Ciascuno di noi farà bene la sua parte affinché la nostra città appaia ancor meglio di quello che è. Ricordo – ha concluso Masci- che questa è un’occasione irrepetibile per Pescara e per tutto l’Abruzzo. Sono persuaso che sapremo dare il meglio.

“Sono intanto attive le pagine Social Facebook e Instagram Pescara Giro d’Italia e a breve sarà aperta una pagina dedicata al giro sul sito istituzionale del Comune di Pescara. Il Comitato è composto da:

AREA DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO GENERALE

Sindaco, in qualità di Presidente del Comitato – Avv. Carlo Masci;

Presidente del Consiglio comunale – Marcello Antonelli ;

Assessore con delega allo Sport – Patrizia Martelli;

Assessore con delega ai Grandi eventi – Avv. Alfredo Cremonese;

Assessore con delega alla Mobilità, viabilità e trasporti – Avv. Luigi Albore Mascia;

Consigliere incaricato dal Sindaco – Armando Foschi;

Presidente Commissione consiliare Sport – Adamo Scurti;

Direttore Generale, in qualità di Coordinatore generale del Comitato di Tappa – Ing. Pierluigi Carugno;

Presidente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti – Pescara – Cav. Comm. Gennaro Strever;

Presidente regionale CONI – Prof. Enzo Imbastaro;

Presidente regionale Federazione ciclistica italiana Comitato Regionale Abruzzo – Dott. Mauro Marrone ;

AREA DI COORDINAMENTO OPERATIVO

Dirigente Settore Promozione della Città, in qualità di Coordinatore operativo del Comitato di Tappa che curerà i rapporti con RCS – Dott. Fabio Zuccarini;

Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco – Dott. Andrea Ruggieri;

Dirigente Settore LL.PP – Arch. Fabrizio Trisi;

Dirigente Settore Qualità degli Spazi Pubblici – Ing. Aldo Cicconetti;

Dirigente Settore Mobilità – Ing. Giuliano Rossi;

Comandante Polizia Locale e Protezione Civile – Dott. Danilo Palestini;

Responsabile Servizio Attività Istituzionali del Sindaco – Dott. Antonio D’Alessandro;

Responsabile Servizio Manutenzione Impianti sportivi e Promozione dello Sport – Arch. Tiziana Saputi;

Responsabile Servizio gestione spazi pubblici e manutenzione immobili comunali – Ing. Marco Polce;

Responsabile Servizio Cultura Turismo e Grandi Eventi, in qualità di Responsabile della Segreteria del coordinamento operativo – Enrica Di Paolo;

Responsabile Servizio Protezione Civile – Magg. Donatella DI Persio;

Rappresentante Pescara Energia – Amministratore Unico Dott. Giuliano Diodati;

Rappresentante Pescara Multi Service – Amministratore Unico Dott. Benedetto Gasbarro;

Rappresentante Ambiente S.p.A – Presidente Dott. Massimo Papa