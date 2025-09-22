A PESCARA TORNA LA MARATONA D’ANNUNZIANA: “DUE GIORNI DI SPORT, INCLUSIONE E DIVERTIMENTO”

PESCARA – La città di Pescara si prepara ad accogliere una nuova edizione della Maratona D’Annunziana, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, con due giornate interamente dedicate allo sport, al benessere e all’inclusione sociale.

Oggi la presentazione in Comune.

“Non solo competizione – si legge in una nota -, ma una vera e propria festa dello sport, arricchita da numerose iniziative collaterali e collaborazioni che negli anni hanno reso la manifestazione un appuntamento imperdibile nel panorama podistico e cittadino”.

Riconfermato il percorso tradizionale: partenza domenica 28 settembre alle ore 9:30 dal centro cittadino, con il passaggio suggestivo sul Ponte del Mare e il traguardo in Piazza della Rinascita, un tracciato che unisce la ricerca della performance alla bellezza di correre per le vie della città.

“Anche quest’anno la Passeggiata inclusiva si conferma cuore pulsante della manifestazione, a dimostrazione di quanto il podismo sia oggi un linguaggio universale di socialità, benessere e partecipazione. Una pratica indispensabile per il miglioramento psicofisico di tutti e, in molti casi, terapeutica per le persone con disabilità, che trovano nello sport un potente strumento di espressione e integrazione”.

Per gli eventi promozionali – Ten\&Half, Passeggiata inclusiva e gare per bambini – che stanno riscuotendo un successo straordinario tra i cittadini pescaresi, sarà possibile iscriversi anche inviando i propri dati anagrafici (nome, cognome, anno di nascita) alla mail maratonadipescara@libero.it oppure recandosi direttamente alla segreteria dell’evento, allestita in Piazza della Rinascita sabato 27 settembre dalle ore 16.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato allo Sport, si rafforza il legame con gli istituti scolastici cittadini: studenti e studentesse saranno protagonisti sia come partecipanti che come volontari nell’organizzazione, vivendo un’esperienza educativa e formativa di grande valore.

Il ritiro dei pettorali e la correzione delle iscrizioni saranno possibili sabato 27 settembre dalle ore 16 alle ore 20 al Villaggio Maratona in Piazza della Rinascita, che ospiterà anche momenti di animazione e socialità in attesa della grande corsa. La Maratona D’Annunziana si conferma dunque un appuntamento capace di coniugare sport, inclusione e partecipazione collettiva, rendendo Pescara protagonista di un fine settimana di festa, movimento e solidarietà.

Grande entusiasmo per le iscrizioni da parte dell’organizzatore, Alberico Di Cecco: “Ci raggiungeranno da diverse regioni d’Italia. Sono già arrivate numerosissime adesioni e si prevede il tutto esaurito con 1.200 iscritti nelle sezioni competitive (maratona e mezza maratona). Le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento di questa soglia e comunque non oltre le ore 20 di venerdì 26 settembre sul portale http://www.timingrun.it/MARATONADIPESCARA”.

Pronto a dare il via alla competizione il sindaco di Pescara, Carlo Masci: “Anche quest’anno la città di Pescara è pronta a ospitare la Maratona D’Annunziana. Un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un fiore all’occhiello degli eventi sportivi abruzzesi e pescaresi. Tantissime persone verranno in città per questa competizione e Pescara, ancora una volta, dimostra la sua vocazione di saper accogliere grandi eventi sportivi”.

“La Maratona di Pescara/D’Annunziana – ha commentato Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo – rappresenta un appuntamento di rilievo per la città e per l’Abruzzo, capace di coniugare sport, inclusione e valorizzazione del territorio. Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che ne rendono possibile la realizzazione”.

“La Maratona D’Annunziana – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli – è molto più di una competizione sportiva: è un appuntamento che unisce sport, solidarietà e inclusione, valori che rappresentano l’anima della nostra città. Pescara è fiera di ospitare un evento che non solo coinvolge migliaia di appassionati, famiglie e associazioni, ma che porta con sé importanti ricadute anche in termini di turismo sportivo, dando visibilità al nostro territorio e alle sue bellezze. La D’Annunziana è una festa per tutti, un’occasione per vivere lo sport come strumento di benessere, socialità e crescita collettiva”.