A PICENZE DI BARISCIANO UN TORNEO DI CALCIO SAPONATO

BARISCIANO – La bella stagione porta con sé un’interessante novità sportiva, con il primo torneo di calcio saponato 3vs3, organizzato per il 25 luglio prossimo, nel campetto del centro polifunzionale di Picenze, frazione di Barisciano (L’Aquila).

Al torneo potranno partecipare i ragazzi dai 15 anni in su, che avranno la possibilità di iscriversi per un massimo di cinque persone per squadra. La quota di iscrizione è di 50 euro per squadra.

Presente nel corso dell’evento, anche una postazione dell’associazione sportiva “No Limits Bike”, per il noleggio di mountain bike elettriche e muscolari.

Ad animare la giornata la musica del dj Marco Marinelli.

Per rifocillarsi tra una partita all’altra, stand gastronomico con cibo e bevande.

Per info contattare tramite Whatsapp il seguente numero: 3459307921.