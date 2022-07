A PINETO MUSICA, TEATRO, CINEMA, SPETTACOLI: RICCO CARTELLONE EVENTI ESTIVI, IL PROGRAMMA

PINETO – Proseguono a Pineto, in provincia di Teramo, le varie iniziative del ricco cartellone estivo che prevede oltre cento appuntamenti tra musica, cultura, teatro, cinema e spettacoli per una estate all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento di qualità.

Stasera, 4 luglio, alle 21,15, per la rassegna Pineto Cinema nel Teatro Polifunzionale ci sarà la proiezione del film: “Mio fratello rincorre i dinosauri”.

Domani, 5 luglio, secondo appuntamento con Fiabe al Parco a cura del Teatro dei Colori con la direzione artistica di Gabriele Ciaccia, alla sua 18esima edizione. In scena alle 21,15 a ingresso libero ‘La cerva fatata’ racconti di mirabilie, meraviglie e metamorfosi, tratto da Lo Cunto de Li Cunti di Giambattista Basile con Il Teatro dei Colori (regia di Valentina Ciaccia).

Lo spettacolo La cerva fatata si svolge in una piazzetta piena di gioiosa confusione, dove una giovane inizia a raccontare una storia, e nel racconto si trasforma in una vecchia, in una maga, in una principessa, in un giullare scostumato! E dalla piazzetta eccoci trasportati nel folto del bosco, nella casa dell’orco, nel castello di cristallo in fondo al mare… Mirabilie meraviglie e metamorfosi, tratte dal racconto che ha generato tutti gli altri racconti, dalla luce all’ombra, e poi di nuovo, dall’oro alla fuliggine, dall’alto al basso, dall’ingiustizia alla giustizia. Sulla scena un libro coloratissimo prende vita e i personaggi si trasformano in un modo nuovo e antico: i principi sono volpi, le gatte sono cenerentole, le statue prendono vita, le addormentate non si vogliono svegliare.

Da ogni metamorfosi nasce una storia, ogni cambiamento porta alla crescita e alla scoperta. Nel fluire dei ritmi e dei ricordi, musiche antiche diventano moderne, pupazzi colorati rispondono, accompagnano, fanno scherzetti e magie, e ci trasportano nel viaggio infinito del teatro, che unisce sempre il servo e il re, che redarguisce i padroni e premia i fanciulli, che ci fa ridere del riso saggio, leggero e ironico, che ci aiuta a superare con uno slancio di immaginazione e creatività ogni momento triste, ed in un battibaleno, ci fa viaggiare sulle ali delle fate della nostra fantasia. Con un linguaggio moderno e semplice per ogni bimbo, che non dimentica però il suono e la musicalità della lingua napoletana in tutto il suo farsi magico e furbetto, epico e sacro, canzonatorio e cantante, uno spettacolo che nasce dal ricordo di un teatro alto e basso, fatto per i principi e per i piccirilli. Attrice protagonista Rossella Celati, animazione pupazzi Valentina Franciosi, voci e racconti Daniela Calò.

La rassegna Lunatica, in collaborazione con Scerne lab, sul lungomare di Scerne, inizierà mercoledì il 6 luglio con Un’ora di Dario Magico show.

Giovedì 7 torna l’attesissimo Pineto in Musica, che ha avuto in passato circa 18 edizioni e dopo molti anni di fermo, viene riproposto con l’impegno degli organizzatori della storica iniziativa (come Giorgio Parisse, altri collaboratori e direttori artistici locali e l’associazione commercianti) ad animare le vie del centro nei giovedì di luglio con musica live di vari artisti, aspettando il festival dell’estate 2023. Tra gli appuntamenti a Mutignano per “I Venerdì del borgo” (iniziativa curata dalla Pro Loco Mutignano Borgo Antico) l’8 luglio alle 21 ci sarà lo spettacolo della Compagnia teatrale Atriana in scena con “Vite mandì sta canne, canne mandì sta vite”.

Fino al 19 agosto ogni venerdì a Mutignano, inoltre, ci sarà l’esposizione permanente di opere e minuteria realizzate dal maestro Silvestro Monticelli “Colore e folklore dalla terra d’Abruzzo” per le vie del borgo a cura dell’Associazione Le vie dell’Arte. In programma trekking urbano, storia, natura e tradizioni legate al borgo antico, laboratori creativi e mostre nell’Auditorium Sant’Antonio e al Parco Castellaro, attività di meditazione, yoga, equilibrio emozionale e campane tibetane. Sarà attivo il servizio bus navetta con più corse dalla zona Villa Filiani, in funzione anche il sabato e la domenica per consentire ai turisti di visitare il borgo antico e per agevolare quanti da Mutignano vogliono raggiungere Pineto.

Sabato 9 luglio alle 21,30 al Parco della Pace tornano gli appuntamenti di grande richiamo con artisti e gruppi noti del panorama nazionale e ci saranno numerosi spettacoli con la rassegna “A Pineto il parco è uno spettacolo”. In particolare si inizierà con Marco Morandi il quale spazierà da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Franco Battiato a brani del padre Gianni. Domenica secondo appuntamento con I concerti all’alba nella terrazza di Torre Cerrano, alle 6 ci sarà “Mi Pasiòn” concerto di Tanghi argentini con Sylvia Pagni – Accordìonist (per i biglietti biglietteria.acsabruzzomolise.org) a cura di ACS. Domenica alle 21 a cura del consigliere delegato al Pineto Progetto Cultura, Ernesto Iezzi, nuovo appuntamento con il Caffè Letterario nel giardino di Villa Filiani. Cesare Catà propone una lezione spettacolo dal titolo “Pier Paolo Pasolini – In terribile stato” con Pamela Olivieri e le musiche di Fabio Capponi (piano) e Valeria Romitelli (canto).

“Si apre oggi – si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale – una nuova settimana ricca di iniziative a Pineto: cinema, teatro per famiglie, musica dal vivo, concerti e spettacoli alla presenza anche di artisti molto amati come Marco Morandi e Cesare Catà. Un plauso a tutti gli organizzatori per aver voluto regalare ai pinetesi e ai tanti turisti oltre 100 appuntamenti per una estate ricca di proposte”.