A PINETO TAVOLA ROTONDA SCIENTIFICA SUI BENEFICI PER LA SALUTE DELLA PINETA

PINETO. “Una pineta sul mare. Oasi di Salute”, è questo il titolo della tavola rotonda scientifica in programma nel Teatro Polifunzionale di Pineto il 6 ottobre 2021, alle 10, con il coordinamento scientifico del Cavaliere di Gran Croce, professor Italo Farnetani. Un incontro dedicato ai benefici che la pineta può apportare alla salute delle persone e in particolare dei bambini. Dopo i saluti delle autorità, introdurranno il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, il presidente dell’AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi, l’assessore alla Sanità del Comune di Pineto Vincenzo Fiorà e l’Assessora all’Ambiente dello stesso ente, Marta Illuminati.

Interverranno: Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria nella Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche – United Campus of Malta, fondatore e coordinatore delle Bandiere Verdi; Giulio Gualdi, Professore associato di dermatologia nell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti; Gabriele Lupini, ispettore nazionale del corpo militare della Croce Rossa Italiana, pneumologo e medico legale; Gualberto Mancini, Comandante del Gruppo carabinieri Forestali di Teramo; Bruno Nobili, professore di Pediatria nella Seconda Università di Napoli, componente del Comitato Etico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Vincenzo Romano Spica, professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Roma ‘Foro Italico’, direttore del laboratorio di Epidemiologia biotecnologie. Coordinerà l’incontro Margherita Lopes, giornalista, caposervizio di ‘Fortune Italia Health’. L’iniziativa è a cura del Comune di Pineto con il patrocinio dell’AMP Torre del Cerrano e della Farmacia Comunale di Pineto. L’ingresso avverrà in maniera contingentata nel rispetto delle indicazioni anti contagio da Covid-19. Per partecipare è necessario pre-registrarsi su visitpineto.it.

“Siamo ben consapevoli del grande patrimonio che la pineta rappresenta per la nostra città – commenta il sindaco Verrocchio – e da sempre ne conosciamo i benefici per la salute riconosciuti anche dalle bandiere verdi di pediatri che da 5 anni consecutivi viene assegnata a Pineto. Con questa tavola rotonda si cercherà di indagare meglio questo aspetto dal punto di vista scientifico grazie agli autorevoli interventi in programma. Ringrazio il professor Italo Farnetani per il coordinamento scientifico e quanti interverranno apportando il loro prezioso contributo”.

“Credo ci siano buone probabilità che dai lavori di mercoledì esca un modello Pineto – dichiara il professor Farnetani – per il mare dei bambini. Lo spirito della Bandiera Verde, che è una scelta che fanno i pediatri in base a delle conoscenze scientifiche di individuare quelli che sono i luoghi, le spiagge, adatte alle famiglie e ai bambini, non è fare una promozione turistica dei luoghi, ma dare un servizio alle famiglie in modo che possano avere una guida scientifica e idonea per scegliere le località dove passare le vacanze. Non ci siamo fermati qui, abbiamo voluto promuovere tutta una serie di servizi, ecco perché il modello Pineto, perché questa grande opportunità di avere una pineta in fondo alla spiaggia, dietro agli stabilimenti balneari, è un modello che noi vorremmo promuovere per la salute dei bambini. La pineta, con le sue piante, è una zona d’ombra, che impedisce il surriscaldamento dei piccoli, è una zona salubre, questo prolungamento della spiaggia e degli stabilimenti, può essere un’oasi di salute, l’elemento in più che permette di offrire ai genitori l’opportunità di stare all’aria aperta in sicurezza tutta la giornata. Quello che vorremmo fare, insieme ai colleghi che sono persone che vengono da varie università italiane e con lunga esperienza, è trovare delle linee guida che possano essere utili non solo a Pineto, per far conoscere i benefici di questi ambienti”.