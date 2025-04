A POGGIO CANCELLI, FRAZIONE DI CAMPOTOSTO E A TERAMO, LA RASSEGNA “I RACCONTI DEL FUOCO”

CAMPOTOSTO – Weekend ricco quello del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, due appuntamenti in programma per raccontare il territorio, le sue tradizioni e peculiarità. Sabato 26 e domenica 27 si vivranno due momenti intensi in provincia dell’Aquila prima e nella città di Teramo il giorno seguente. Si parte dunque sabato 26 aprile a Poggio Cancelli di Campotosto (AQ) che sarà il cuore pulsante della memoria, della poesia e della narrazione popolare, con l’atteso evento “Racconti accanto al fuoco”.

Per questa edizione 2025 del Festival, quello di Poggio Cancelli non è solo un appuntamento culturale bensì un abbraccio tra generazioni, un momento lento e profondo in cui la montagna torna a raccontarsi in prima persona. Un’occasione per vivere il territorio in modo autentico, ascoltando le sue voci più vere. Un’intera giornata immersi nell’atmosfera autentica di un borgo montano, dove le pietre parlano e il fuoco diventa simbolo di incontro, comunità e tradizione orale. Protagonisti saranno pastori, poeti, studiosi e suonatori, uniti nel custodire e tramandare storie, canti e testimonianze della transumanza e della cultura rurale.

Il programma della giornata 10:00 – Accoglienza e saluto delle autorità A dare il benvenuto saranno Roberto Gualandri e Maria Rita Rascelli 10:30 – Presentazione del libro “Lettere dalla pastorizia. Scritture di pastori transumanti da Fano Adriano” di Berardino Nisi, Gianfranco Spitilli e Roberta Tucci. Relatori Vittorio Camacci e Fabrizio Magnani. La presentazione sarà arricchita da testimonianze dirette, interventi del pubblico e le sonorità delle ciaramelle di Antonio Di Cintio, a evocare le atmosfere di un tempo 12:30 – Pausa pranzo (su prenotazione presso l’Agriturismo “A casa mia” di Poggio Cancelli) 14:30 – Canti a braccio sulla pastorizia, con i poeti popolari: Pietro e Donato De Acutis (Bacugno), Giampiero Giomagante e Francesco Marconi (Cittareale) e Alessio Runci (Terzone). Un momento autentico di poesia improvvisata, ricordi, oralità e identità appenninica.