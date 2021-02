A PRATI DI TIVO E CASTELLALTO DUE TAPPE DELLA “TIRRENO-ADRIATICO”

PRATI DI TIVO – Il 13 e il 14 marzo la gara ciclistica “Tirreno – Adriatico” attraverserà la provincia teramana con due tappe: la Terni-Prati di Tivo e la Castellalto-Castelfidardo. Tutta in salita la prima, molto impegnativa anche la seconda che interesserà le cittadine della costa nord a partire da Giulianova. Questa mattina riunione operativa con la Questura per mettere a punto gli aspetti logistici e organizzativi. per la Provincia ha partecipato il consigliere delegato alla viabilità, Lanfranco Cardinale.

“Noi siamo già al lavoro per la sistemazione di quei tratti che possono presentare delle criticità per una gara ciclistica – ha dichiarato a margine della riunione il consigliere – i tecnici hanno individuato gli interventi da realizzare in particolare sulla provinciali 24/A di Villa Torre a Castellalto e sulla 43 di Pietracamela. Qui sono previsti i lavori più importanti ma naturalmente vengono sistemati anche altri piccoli tratti con minori problemi. Il passaggio della competizione sportiva rappresenta, soprattutto in considerazione del periodo difficile che tutti attraversiamo, una parentesi lieta e una cartolina per il nostro territorio che viene ripreso dai numerosi media al seguito della gara sportiva”.

