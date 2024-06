A PREZZA AL VIA IL CARTELLONE ESTIVO: DIROTTA SU CUBA, RAPHAEL GUALAZZI E SERATA RDS

PREZZA – Al via gli eventi del cartellone estivo del Comune di Prezza (L’Aquila).

Musica, letteratura, cabaret, iniziative per bambini, serate dedicate alle tipicità gastronomiche e tre grandi appuntamenti: il concerto dei Dirotta su Cuba (26 luglio ore 21.30 piazza Umberto I), di Raphael Gualazzi (13 agosto ore 21.30 piazza Umberto I) e Power Mix di Radio Dimensione Suono (8 agosto).

“Abbiamo realizzato una ricca programmazione con tanti appuntamenti di qualità per grandi e piccoli, che animeranno l’estate Prezzana. Ringrazio gli uffici comunali e le due Proloco (Prezza e Campo di Fano) , che si sono impegnati al massimo, nonostante le difficoltà, per allestire il calendario eventi, che vedrà tre importanti date dedicate alla musica, ospitando i famosi Dirotta su Cuba, il noto compositore e musicista Raphael Gualazzi, e la serata di musica, ballo e divertimento con Power Mix Rds”, afferma in una nota il sindaco Marianna Scoccia.

Il cartellone si aprirà il 12 e 13 luglio con la 28^ edizione della Sagra dell’aglio rosso, a cura della Proloco di Campo di Fano, proseguendo il 20 con la serata country Carne al Fuoco, entrambe le iniziative in piazza Impastato a Campo di Fano.

Il 26 luglio spazio ai bambini dalle 16 alle 19 nel piazzale della scuola Micucci. La sera, alle 21.30, tutti in piazza Umberto I per il concerto dei Dirotta su Cuba.

Stessa location il primo agosto per una serata musicale, seguita il 2 agosto dalla presentazione d Romanzo Virgilia di Carugno.

La lunga Notte Swing animerà Piazza Umberto I il 3 agosto, mentre il 6 agosto in Piazza Impastato a Campo di Fano sarà la volta del cabaret con Pablo e Pedro (direttamente da Zelig).

Giovedì 8 agosto gli impianti sportivi ospiteranno il Power Mix Rds, mentre venerdì 9 la tribute band Pooh, sabato 10 e Domenica 11 Agosto agosto saranno dedicati ai festeggiamenti di Sant’Antonio e San Rocco.

Lunedì 12 agosto piazza Umberto I ospiterà Ruzzola Bambini (ore 16) e martedì 13 Ruzzola Donne (ore 16), lasciando poi spazio alle 21.30 all’esibizione del noto pianista e compositore Gualazzi.

Mercoledì 14 agosto Ruzzola Uomini (ore 16), mentre la sera appuntamento con I Sesto senso.

Stesso luogo a ferragosto ore 16 con Antonio Gentile e gli A3, mentre chiudono il programma eventi due serate musicali il 16 e 17 agosto.