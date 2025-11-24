A ROCCAMONTEPIANO LA FESTA DELL’AVVENTO CON IL MERCATINO DI NATALE

ROCCAMONTEPIANO – Torna la Festa dell’Avvento con il mercatino di Natale a Roccamontepiano (Chieti).

Domenica 30 novembre 2025, nel cuore del centro storico del paese, dalle ore 10, apriranno il mercatino e gli stand gastronomici con posti a sedere.

Il menú prevede: Pallotte cacio e ova; Anellini al ragù di cinghiale; Hot dog, patatine fritte; Pizze e Pizze fritte; Panini con salsiccia; Crepes, panettoni, castagne , vino cotto e vin brule’.

Dalle ore 14 spettacoli ed animazione per bambini musica e divertimento per tutti. E ancora, trampolieri, banda e Babbo Natale.

Alle ore 15.30 accensione del fuoco dell’Avvento e benedizione. Una tradizione roccolana che accenderà le primi luci del Santo Natale.