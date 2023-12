A ROCCARASO RIAPRONO LA CABINOVIA E LA PISTA PALLOTTIERI

ROCCARASO – In Alto Sangro la stagione turistica invernale è ripartita, anche se non in modo uniforme.

A riaprire per primi, grazie alla seppur poca neve, sono stati gli impianti di Roccaraso (L’Aquila) dove sono tornate in funzione questa mattina la cabinovia, andata e ritorno, e la pista Pallottieri, l’unica aperta delle sei della stazione sciistica.

Pranzo in baita alle Toppe del Tesoro utilizzando la cabinovia per giri panoramici, mentre è stato possibile fare lezione al campo scuola e divertirsi sulla neve.

Buone le richieste di skipass, nonostante il prezzo sia stato ritoccato con un rincaro del 10%. Roccaraso, però, al momento è l’eccezione. Altrove la mancanza della neve resta un problema.