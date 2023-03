A SCANNO L’EVENTO NAZIONALE “JAZZ IN”: IL SINDACO “GRANDE VITTORIA DEL NOSTRO TERRITORIO”

SCANNO – Scanno ospiterà l’evento nazionale Jazz in 2023. Insieme a Gal Elimos, Scanno ha superato brillantemente le tre fasi previste, riuscendo ad avere la meglio su 71 territori selezionati in tutta Italia, conquistando la possibilità di ospitare una delle due tappe dell’ importante manifestazione di Open Innovation, ovvero “innovazione oltre i luoghi comuni” organizzata dalla Fondazione Ampioraggio.

“Il nostro territorio è stato individuato come sede ideale per una delle due tappe della VII edizione di Jazz in. È un ottimo risultato, motivo di soddisfazione per la nostra amministrazione, che ha individuato subito la possibilità di partecipare alle selezioni rivolte a borghi e aree interne. Con questo evento puntiamo a un ritorno economico, a ricadute in termini di investimenti e a una crescita con modelli di sviluppo nuovi”, si legge in una nota del Comune.

“Sono stati apprezzati i nostri programmi e per questo ringraziamo la Fondazione Ampioraggio, ma vogliamo soprattutto dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio, nella seconda fase delle selezioni, per il sostegno apportato in maniera massiccia, dimostrando l’amore verso la nostra terra e la forza di un territorio di montagna. È una grande vittoria di un intero territorio e questo ci rende ancora più orgogliosi”. Afferma il sindaco Giovanni Mastrogiovanni.

Dichiara il vicesindaco Giuseppe Marone: “Abbiamo lavorato con impegno fin da subito per raggiungere l’obiettivo. La manifestazione porterà a Scanno e nella Valle del Sagittario un numero considerevole di presenze. Siamo pronti ad aprire le porte del nostro territorio, fatto di tradizioni, storia, natura, vocazioni, eccellenze, che saranno al servizio di centri di ricerca, investitori, aziende. L’evento si terrà a fine giugno e per 4 giorni, tra tavoli di lavoro, conviviali, eventi culturali, metterà in contatto imprese, startup e investitori con gli amministratori locali e il territorio, creando confronto e condivisione di idee, progetti e conoscenze, facendo leva sull’innovazione per lo sviluppo del territorio. È una bella opportunità per tutto il territorio”.