A SILVI INAUGURATO INFOPOINT “LA ROTONDA”, DI CENSO: “INFORMAZIONE TURISTICA CAPILLARE”

SILVI – “Con l’inaugurazione tenutasi nel pomeriggio del nuovo info-point ‘La rotonda’, in via Colombo, siamo certi di offrire un’informazione turistica capillare ai visitatori già presenti sul nostro territorio grazie alla gara podistica e al Giro d’Italia che pedalerà, in questo fine settimana, lungo la costa abruzzese”.

Così, in una nota, Andrea Di Censo, assessore con delega al Turismo e allo Sport al Comune di Silvi (Teramo).

“Abbiamo ritardato volutamente l’apertura del punto di via Colombo viste le condizioni meteo avverse dell’ultimo periodo, mentre era già operativo, dal 6 aprile, lo IAT di via Garibaldi – spiega – Ricordo, inoltre, che questi due uffici di accoglienza e informazione turistica saranno gestiti direttamente dal Comune; la responsabile, Francesca Romanelli, consulente turistica con esperienza ventennale, traduttrice freelance e guida turistica autorizzata della Regione Abruzzo, sarà coadiuvata da tre operatori volontari facenti parte dei progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale”.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e della qualità del servizio che siamo in grado di fornire, gli uffici IAT e il sito istituzionale www.visitsilvi.it, rappresentano una perfetta sintesi dell’ operazione di marketing territoriale volta a diffondere il nostro territorio quale meta di rara bellezza e molto attrattivo per turisti italiani e stranieri”.