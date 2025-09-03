A SPASSO TRA STORIA E LEGGENDE: ALL’AQUILA UN CICLO DI VISITE GUIDATE DAL 5 SETTEMBRE

L’AQUILA – Un viaggio tra storia, protagonisti e leggende della città: è questo lo spirito delle passeggiate culturali organizzate dall’associazione Enjoy Tour L’Aquila, in programma dal 5 al 20 settembre nel cuore del capoluogo abruzzese.

Il progetto, ideato da archeologhe, storiche e guide turistiche abilitate, propone otto visite guidate che accompagneranno cittadini e turisti alla scoperta dei beni monumentali e paesaggistici dell’Aquila, raccontandone le vicende storiche e le figure che ne hanno segnato la vita, in particolare le figure femminili che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a rendere grande la città agli occhi del mondo intero.

Gli itinerari, della durata massima di due ore, partiranno da piazza Duomo, davanti alla Cattedrale, e saranno rivolti a un massimo di 40 partecipanti per ciascun tour. Le visite si svolgeranno in italiano e francese, con il supporto di audio-guide disponibili a noleggio (1,50 €). Il costo di partecipazione è di 8 € a persona.

Accanto all’approfondimento storico, ogni appuntamento offrirà anche momenti di socializzazione, grazie al coinvolgimento di realtà locali e sponsor del territorio. Date degli eventi: 5 settembre, 7 settembre, 14 settembre, 16 settembre, 17 settembre. Per informazioni sugli orari e per prenotazioni: WhatsApp 349 7820922.

Finalità del progetto. L’iniziativa intende valorizzare la città e il suo patrimonio culturale, promuovendo attività divulgative e inclusive che favoriscano la conoscenza del territorio, la socializzazione e il benessere personale attraverso il trekking urbano.

Tutte le visite saranno condotte esclusivamente da guide turistiche professioniste, membri dell’associazione, regolarmente iscritte all’elenco regionale delle guide.