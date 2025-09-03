A SPASSO TRA STORIA E LEGGENDE: ALL’AQUILA UN CICLO DI VISITE GUIDATE DAL 5 SETTEMBRE

3 Settembre 2025 11:50

L'Aquila - Cultura





L’AQUILA – Un viaggio tra storia, protagonisti e leggende della città: è questo lo spirito delle passeggiate culturali organizzate dall’associazione Enjoy Tour L’Aquila, in programma dal 5 al 20 settembre nel cuore del capoluogo abruzzese.
Il progetto, ideato da archeologhe, storiche e guide turistiche abilitate, propone otto visite guidate che accompagneranno cittadini e turisti alla scoperta dei beni monumentali e paesaggistici dell’Aquila, raccontandone le vicende storiche e le figure che ne hanno segnato la vita, in particolare le figure femminili che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a rendere grande la città agli occhi del mondo intero.
Gli itinerari, della durata massima di due ore, partiranno da piazza Duomo, davanti alla Cattedrale, e saranno rivolti a un massimo di 40 partecipanti per ciascun tour. Le visite si svolgeranno in italiano e francese, con il supporto di audio-guide disponibili a noleggio (1,50 €). Il costo di partecipazione è di 8 € a persona.
Accanto all’approfondimento storico, ogni appuntamento offrirà anche momenti di socializzazione, grazie al coinvolgimento di realtà locali e sponsor del territorio. Date degli eventi: 5 settembre, 7 settembre, 14 settembre, 16 settembre, 17 settembre. Per informazioni sugli orari e per prenotazioni: WhatsApp 349 7820922.

Finalità del progetto. L’iniziativa intende valorizzare la città e il suo patrimonio culturale, promuovendo attività divulgative e inclusive che favoriscano la conoscenza del territorio, la socializzazione e il benessere personale attraverso il trekking urbano.





Tutte le visite saranno condotte esclusivamente da guide turistiche professioniste, membri dell’associazione, regolarmente iscritte all’elenco regionale delle guide.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. A SPASSO TRA STORIA E LEGGENDE: ALL’AQUILA UN CICLO DI VISITE GUIDATE DAL 5 SETTEMBRE
    L’AQUILA - Un viaggio tra storia, protagonisti e leggende della città: è questo lo spirito delle passeggiate culturali organizzate dall’associaz...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: