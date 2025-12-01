A SULMONA PARTE IL NUOVO SERVIZIO URBANO TUA: IN CORSO VALUTAZIONI SU POTENZIAMENTI FERROVIARI

SULMONA – È attivo da oggi il nuovo servizio urbano di Sulmona gestito dalla società del trasporto unico abruzzese Tua.

“L’avvio arriva al termine di un lavoro condiviso con l’amministrazione comunale e segna un passaggio importante nella riorganizzazione della mobilità dell’area peligna, con l’obiettivo di rendere più funzionale e coerente l’offerta di trasporto pubblico”, si legge in una nota.

Parallelamente all’attivazione del servizio urbano, Tua sta analizzando ulteriori interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari regionali, in particolare sulle direttrici interprovinciali e sui nodi strategici della rete.

Valutazioni sono in corso anche sull’area metropolitana, dove si punta a una maggiore integrazione tra modalità differenti di trasporto e a un graduale incremento della capacità.

Dall’azienda arriva un ringraziamento “al personale coinvolto e all’amministrazione comunale di Sulmona: la collaborazione tra uffici tecnici, conducenti e operatori ha permesso di rispettare tempi e standard previsti, anche grazie al lavoro svolto nei giorni festivi da più squadre operative”.

Nel frattempo, Tua sta procedendo con un’attività di razionalizzazione delle sovrapposizioni tra servizi su gomma e ferro: “Si tratta di un processo che non comporta riduzioni dell’offerta, ma mira a utilizzare le risorse in modo più efficiente e a migliorare la qualità complessiva del servizio”.

Nelle aree interne, inoltre, l’azienda sta per introdurre “modalità più flessibili come i servizi a chiamata e le sub-concessioni, già sperimentate in diversi modelli europei di mobilità. A supporto di questo percorso, entro la fine dell’anno entreranno in servizio nuovi conducenti, parte di un piano straordinario di assunzioni dedicato a sostenere la capacità produttiva e garantire continuità ai servizi programmati”.

“Con questo insieme di interventi, Tua conferma il proprio orientamento verso un miglioramento graduale e costante dell’offerta, mantenendo aperto il dialogo con i territori”, conclude la nota.