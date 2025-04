A TERAMO I CAMPIONATI ITALIANI DI ASTRONOMIA DAL 6 ALL’8 MAGGIO: 90 I FINALISTI

ROMA – Dopo un lungo percorso di selezione che ha coinvolto quasi 10mila studenti in tutta Italia, i 90 finalisti dei Campionati Italiani di Astronomia sono pronti a sfidarsi a colpi di quesiti astronomici: la finale di questa XXIII edizione si terrà a Teramo, in Abruzzo, dal 6 all’8 maggio, promossa dal ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica.

I ragazzi si cimenteranno in una competizione di alto livello, confrontandosi con sfide complesse per le quali dovranno mettere a frutto tutte le proprie abilità e competenze in astronomia, astrofisica e matematica applicata, tra prove teoriche e pratiche. Sul podio finale saliranno in 18: 5 studenti per le tre categorie d’età e 3 studenti per la categoria Master. A tutti loro verrà conferita la ‘Medaglia Margherita Hack‘ per l’edizione 2025 e il loro nome sarà inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Inoltre, agli 8 studenti che si classificheranno immediatamente dopo i vincitori sarà assegnato un diploma di merito, in riconoscimento dei risultati conseguiti. Ma in palio c’è anche altro: tra i campioni nazionali, saranno selezionati i componenti della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica, un appuntamento prestigioso che riunisce i migliori giovani studenti del mondo.

Le Olimpiadi si terranno, per la sezione Senior, a Mumbai (India) dall’11 al 21 agosto e, per la sezione Junior, a Piatra Neamt (Romania) in ottobre. “Il successo della competizione è cresciuto negli anni”, dice Patrizia Caraveo, presidente della Sait. “Le grandi rivoluzioni scientifiche hanno le radici nel cielo e i campionati di astronomia consentono di trasmettere ai ragazzi non solo il fascino delle stelle – aggiunge Caraveo – ma anche lo straordinario sviluppo della scienza”.