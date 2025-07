A TERAMO IL WORKSHOP SU LAVORO E INCLUSIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

TERAMO – Si terrà mercoledì 23 luglio 2025, presso la Corte Interna della Biblioteca Regionale di Teramo (Via Melchiorre Delfico, 16), il workshop “Libere di Ricominciare – Lavoro ed inclusione oltre gli Istituti penitenziari”, un’iniziativa dedicata all’inclusione e alla riqualificazione professionale delle donne detenute.

Promosso da Confindustria Abruzzo – Comitato Piccola Industria, in collaborazione con ManpowerGroup e la Fondazione Human Age Institute ETS, l’evento vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e del terzo settore impegnati nel promuovere percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per le detenute.

I lavori inizieranno alle ore 10:00 e si concluderanno alle ore 12:00. Interventi di saluto: Giammaria de Paulis, Presidente Comitato P.I. Confindustria Abruzzo, Nadia Ragonici, District Manager Manpower, Monia Scalera, Garante dei Detenuti Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, Presidente CPO Regione Abruzzo.

Tavola Rotonda: Antonella Marrollo, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA CH PE, Mara Lapi, Fondazione Human Age Institute ETS , Lucia Avantaggiato, Direttrice Istituto Penitenziario Teramo, Rita Annecchini, Nami Nuova Accademia Moda Italiana, Francesca Di Tonno, Coordinatrice Le Imprenditrici Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Eleonora Di Benedetto, Consigliere Fondazione Severino ETS, Ivana Appolloni, Direttore Generale Il Gomitolo Rosa Ente Filantropico,

A moderare l’incontro sarà la giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione sul valore del lavoro come strumento di emancipazione e reinserimento per le persone detenute, con un focus particolare sulle donne e sulle difficoltà che affrontano dentro e fuori dagli istituti penitenziari.