A TERAMO LA PRIMA FIERA MERCATO DEL BENESSERE, CONFERENZA STAMPA MERCOLEDI’ A PORTA ROMANA

TERAMO – Tre giorni dedicati all’alimentazione declinata dal punto di vista della salute e del benessere, per porre l’accento su quanto sia importante scegliere prodotti sani e genuini, di cui peraltro l’Abruzzo è ricco, per migliorare la qualità della vita e, perché no, allungarla.

È la Fiera Mercato del Benessere, in programma da venerdì 17 a domenica 20 settembre, nel cuore antico di Teramo, il caratteristico Corso di Porta Romana, che oltre alle origini della città custodisce antiche tradizioni della cucina tipica teramana e abruzzese.

Per la presentazione della manifestazione, che si svolge nell’ambito di Abruzzo Regione del Benessere, progetto multidisciplinare al centro della politica regionale volto a valorizzare, tutelare e promuovere il benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo culturale, ambientale, alimentare e salutare, è convocata una conferenza stampa mercoledì prossimo, 15 settembre, alle ore 11,00 presso i portici di Corso di Porta Romana, a Teramo.

Parteciperanno il rettore dell’Università degli studi di Teramo, Dino Mastrocola, l’assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, Pietro Quaresimale, il direttore generale dell’Arta, Maurizio Dionisio, il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, Christian Corsi, e il professor Mauro Serafini, docente di Nutrizione umana dello stesso Ateneo.