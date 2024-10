A TORNIMPARTE TORNA “L’ANTICA FIERA”. INVITATI CASTELLI, IMPRUDENTE, D’AMICO E SANTANGELO

TORNIMPARTE – “Tornimparte si prepara a vivere una nuova edizione dell’Antica Fiera, una manifestazione che, dal 1869, rappresenta uno dei momenti essenziali nella vita della nostra Comunità.” Così scrivono, in una nota congiunta, Giammario Fiori, Sindaco di Tornimparte (L’Aquila), e Giacomo Carnicelli, Presidente del Consiglio Comunale.

“L’Antica Fiera, venne istituita nel 1869, con propria deliberazione, dal Consiglio Comunale di Tornimparte per rispondere alla necessità di un luogo di scambio commerciale di tutta l’area ad ovest della Città dell’Aquila oltre che del Cicolano; la manifestazione si è evoluta negli anni, per seguire le mutate esigenze del commercio del bestiame e si trova a ripondere, in questi ultimi anni, a nuove sollecitazioni di cambiamento. Per dare seguito a questa esigenza di adeguare le caratteristiche dell’Antica Fiera, con l’attenzione che merita la sua storia, l’Amministrazione Comunale ha istituito un Comitato civico per la valorizzazione dell’Antica Fiera, con il compito di fornire le linee guida per l’organizzazione. Ne è nata un’edizione ricca di momenti di approfondimento legati non solo alla zootecnica e all’agricoltura, ma anche alla storia e all’arte; potrebbe sembrare, ad una vista superficiale, un legame ardito ma così non è: basti pensare al ciclo di affreschi di Saturnino Gatti nella nostra Chiesa di San Panfilo finanziato, nel 1491, grazie ai proventi dell’affitto dei pascoli. Questo ricco programma prenderà il via dal 15 ottobre, con la mostra mercato del bestiame (un necessario richiamo alla tradizione), il mercato, gli stand culturali, e si svilupperà fino al 20 ottobre, secondo il calendario che riportiamo di seguito. “Siamo fermamente convinti che L’Antica Fiera abbia un elevato potenziale da esprimere” concludono Fiori e Carnicelli “a patto di adeguare il suo modello alle nuove dinamiche che interessano l’agricoltura e la zootecnia delle Aree Interne e, più in generale, l’interno sistema economico e sociale di questo Territorio”.

Mercoledi 16 Ottobre, ore 15.00 Sala Consiliare “G.Irace” a Villagrande di Tornimparte “Confeziona il tuo Tombolo” Una lezione di tombolo a cura dell’Associazione “Il Tombolo Aquilano” Giovedi 17 Ottobre, Scuola Primaria “Gigante-Porto” L’Antica Fiera a Scuola “Conosciamo il mondo delle Api” Organizzato dall’Associazione “Le Api nel cuore”: Venerdi 18 Ottobre, ore 17.30 L’Arte in Fiera: Inaugurazione delle mostra “Qui in Abruzzo.”Venerdi 18 Ottobre, ore 18.00 Sala Consiliare “G.Irace” a Villagrande di Tornimparte “L’Arte in Fiera: La ricostruzione dei monumenti artistici”. Introduzione Giammario Fiori- Sindaco di Tornimparte Giacomo Carnicelli – Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione di Guido Castelli – Commissario Straordinario per la Ricostruzione Roberto Santangelo – Assessore Regione Abruzzo Govannino Anastasio – Coordinatore dei Sindaci del Cratere Cristina Collettini – Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le prov. di L’Aquila e Teramo Dino Mastracola – Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo. Modera: Angela Ciano.

Sabato 19 Ottobre, ore 18.00 Sala Consiliare “G.Irace” a Villagrande di Tornimparte I Castagneti di Tornimparte. Passione, Identità, Futuro. Introduzione Giammario Fiori- Sindaco di Tornimparte Giacomo Carnicelli – Presidente del Consiglio Comunale Giulio Marinacci- Comandante di Stazione Carabinieri forestali con la partecipazione di Emanuele Imprudente – VicePresidente e Assessore all’agricoltura Luciano D’Amico – Consigliere Regione Abruzzo Alberto Guerrieri – Sindaco di Antrodoco Mauro Pompei – Presidente della cooperativa VELINIA Silvio Di Giulio – Foresta modello – Valle dell’Aterno Modera Vanni Biordi. Domenica 20 Ottobre, ore 09.30 Raccontando Tornimparte Passeggiata storico-naturalistica a cura dell’Associazione CulturAquila e del Comune di Tornimparte.