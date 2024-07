A TRASACCO TORNA “SWING SOTTO LE STELLE”: MUSICA, CLIMBING, ESCURSIONI, BURLESQUE E MOSTRE

TRASACCO – Cresce l’attesa per la quarta edizione di Swing sotto le Stelle, il festival dalle tinte vintage più divertente dell’estate marsicana che andrà in scena a Trasacco (L’Aquila) nella due giorni del 9 e 10 agosto.

L’evento, a ingresso gratuito, oltre all’offerta musicale proporrà una serie di attività all’aria aperta come il climbing e le escursioni a piedi o in mountain bike, rese possibili grazie alla collaborazione con alcune realtà associative del territorio quali Cai – Vallelonga Coppo dell’Orso, Asd Plus Ultra e La Giostra – cooperativa di comunità di Collelongo.

Si tratta di alcune tra le novità più significative di quest’anno tramite le quali promuovere le bellezze paesaggistiche e ambientali di quest’area della Marsica, rese ulteriormente inclusive dalla collaborazione con Appennini For All, tour operator marsicano specializzato in turismo ambientale per persone con disabilità.

Oltre ai concerti e alle lezioni di ballo che animeranno il festival, ampio spazio sarà riservato all’arte grazie alla mostra “Bravo, Burro” di Eliseo Parisse, ispirata all’omonimo racconto dello scrittore italo-americano John Fante insieme allo sceneggiatore Rudolph Borchert. Si tratta della storia, allegra e toccante, di un bambino e del suo asinello coraggioso, di una formidabile alleanza raccontata con dolcezza e umorismo.

Di Vincenzo Corsi l’altra mostra di pittura presente all’interno della Torre Febonio: “Le pietre raccontano”, questo il titolo, è focalizzata sugli scorci e i paesaggi dei borghi delle aree interne dell’Abruzzo, gli stessi che vivono lo spopolamento e rischiano di sparire per sempre. Quadri che vogliono rappresentare l’immortalità di questi angoli della nostra terra.

Nell’area del festival riservata al market ci sarà anche il “Vintage Corner”, spazio creativo dedicato alla realizzazione di make up e acconciature in chiave retrò: dalla flapper alla pin up, dagli anni ’20 agli anni ’50, l’artista a tutto tondo Alinda Miròn vi trasporterà in un’epoca senza tempo.

Il primo giorno del festival si terrà l’esibizione burlesque di Sara Santella in arte Edith Von Hammer: Edith Von Hammer nasce dal sogno di rivivere le atmosfere sognanti della Belle ​Époque e di far conoscere ed immergere lo spettatore nell’estetica di fine Ottocento. Uno​spettacolo di sola grazia adornato da musiche catartiche e sognanti, spesso​valzer o rielaborazioni abbellite da ​voci liriche femminili, abiti ricamati a​mano con perline e pietre che ​riproducono i motivi floreali dell’Art​Nouveau, veli leggeri che si muovono ​nell’aria creando disegni di giunchi,​braccia bianche che si muovono leggere ​e l’odore inconfondibile del borotalco.

Sempre venerdì 9 agosto si terrà una piccola esposizione di biciclette d’epoca a cura di appassionati abruzzesi della due ruote. Al pari dello show burlesque, anche per questa mostra si tratta di una prima volta a Swing sotto le Stelle. L’Old Motors Club d’Abruzzo è invece di casa al festival, dal momento che esporrà le proprie auto d’epoca per il terzo anno consecutivo in un rinnovato sodalizio con la manifestazione.

Swing sotto le Stelle è un festival capace di richiamare un pubblico trasversale, da famiglie con bambini al seguito passando per adolescenti e giovanissimi, da esperti di musica a semplici curiosi, da appassionati di ballo a neofiti desiderosi di cimentarsi con i primi passi in pedana: un evento inclusivo aperto a tutti coloro che vogliono vivere due giorni di divertimento e atmosfere vintage. Nelle prossime settimane verranno svelati gli orari dei concerti e delle lezioni di ballo per consentire al pubblico di organizzarsi al meglio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Trasacco, dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo e dalla Provincia dell’Aquila. Tra i partner dell’evento figurano l’ass.cult. Erebor, The Walk of Fame magazine, l’asd Plus Ultra, la coop. La Giostra, Appennini For All, Cai “Vallelonga-Coppa dell’Orso”, Igers L’Aquila e Igers Abruzzo. Si ringraziano gli sponsor BCC Roma, Solare Noleggi e Marco Tatone consulenze finanziarie.