ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornata la chiusura notturna della stazione di Vasto sud.

La suddetta stazione sarà chiusa dalle 23:00 di venerdì 1 alle 5:00 di sabato 2 ottobre, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Termoli o di Vasto nord.