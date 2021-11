A14: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA SUD-OVEST

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto Pescara sud Francavilla-Pescara ovest Chieti.

Come condiviso nel tavolo con le Istituzioni territoriali, per consentire l’esecuzione della prima fase dei lavori nell’ambito degli interventi obbligatori previsti ai sensi del D.lgs 264/06, finalizzati all’adeguamento degli impianti della galleria “Immacolata-Vaccari” e, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Colle Moretto”, il suddetto tratto sarà chiuso nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 novembre, in direzione di Ancona/Bologna;

-nelle tre notti consecutive di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, in entrambe le direzioni, verso Ancona/Bologna e in direzione di Bari;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 novembre, in entrata verso Ancona/Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14 con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara ovest Chieti;

-verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il Raccordo Chieti-Pescara direzione Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per A14 con rientro sulla A14 a Pescara sud Francavilla.